Video: Exsaprissista hizo negocio en el estadio de Liga Deportiva Alajuelense

Algunos aficionados rojinegros notaron que este domingo había una persona como que no encajaba en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense.

Se trataba del exsaprissista Alejandro “Tanque” Castro, quien fue a hacer platica al estadio Alejandro Morera Soto con un emprendimiento que tiene desde hace siete años, que es un catering service.

Alejandro Tanque Castro hizo negocio en el Morera Soto

Resulta que la gente del palco del Instituto Nacional de Seguros (INS) contrató al Tanque para el domingo para que su empresa le llevara 40 cajitas de bocadillos.

Por eso, a Castro se le vio en el Morera Soto con los carritos y repartiendo la comidita.

“Nunca pensé en ir al Morera Soto de otra manera que no fuera como jugador. Pero bueno, uno se hace más pellejo de chancho y sabe que el servicio se lo puede dar y ofrecer a cualquiera”, expresó Castro.

Dijo que la experiencia fue muy bonita y que los alajuelenses lo trataron con cariño.

“Fue muy curioso, la verdad vacilón ver la reacción de la gente. Creí que iba a tener un feo ambiente, pero no, algunos me pidieron fotos, otros decían, ‘¿qué Tanque... cuándo firma con la Liga?’, hace un año que no juego”, les decía Alejandro.

Alejandro Castro presentará otro emprendimiento el miércoles. (Rafael PACHECO GRANADOS )

Pero, para los que no sabían, el Tanque también tiene otro emprendimiento. Se trata de una joyería que lanzará con motivo del 14 de febrero, día de los enamorados.

La presentación la hará este miércoles 1 de febrero, a las 7 p. m. en el Centro Nacional de Convenciones. La marca del emprendimiento se llama Belum.