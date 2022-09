Video: Freddy Góndola explica por qué Vinicius del Real Madrid lo saludó

El jugador panameño de Liga Deportiva Alajuelense, Freddy Góndola, explicó este miércoles, luego del partido entre su equipo y Pérez Zeledón, por qué el crack brasileño del Real Madrid, Viniciuis lo saludó.

Ojo al saludo que recibió Freddy Góndola por su cumpleaños

Freddy Góndola cumplió años el 18 de setiembre y circuló un video en el cual Vinicius saluda al jugador de Alajuelense. El panameño anotó el único gol del juego este miércoles y fue declarado el jugador del partido. Allí le preguntaron por el saludo.

Freddy Góndola ha hecho bien las cosas con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“De feliz cumpleaños, pero ese video era un poco anterior, cuando jugaba en Táchira en la Copa Libertadores me enfrenté a un compañero de él , me hice amigo de Rodiney, el lateral y le pedí el favor que le dijera a Vinicius que me regalara un saludo y por su humildad y carisma me lo hizo”, explicó Góndola.

#JugadorRexona || Freddy Góndola cuenta cómo fue que llegó el saludo de cumpleaños de Vinicius Jr. jugador Del Real Madrid. || 🔥 🇧🇷 🥳 pic.twitter.com/W4TZFRfbd4 — FUTV (@FUTVCR) September 22, 2022

El periodista Carlos Serrano le preguntó que si solo fue esa ocasión o si había habido otra interacción con brasileño.

“Rodiney en Instagram y empezamos a hablar y empezamos a hablar, me pasó su WhatsApp y Vinicius metió un gol al Betis y empezamos a hablar pam pam, y justo hizo una videollamada me metió un par de segundos, allí lo conocí y eso fue todo”, explicó el manudo.