(Video) Futbolista panameño José Fajardo vive una verdadera e insólita pesadilla al celebrar un gol

El delantero panameño José Fajardo pasó de la felicidad absoluta a la preocupación total en cuestión de segundos, luego de sufrir una insólita lesión mientras celebraba un gol.

El atacante anotó para la Universidad Católica de Ecuador en el juego ante Juventud Las Piedras, pero mientras corría festejando su tanto, se cayó y terminó con molestias que lo obligaron a encender las alarmas.

José Fajardo quedó tendido en el suelo.

Una celebración que terminó en lesión

El video del momento fue compartido por ESPN Argentina, y muchos ya catalogan el incidente como “la lesión más sin gracia del año”.

Fajardo había marcado un gol importante y salió a celebrarlo con euforia; sin embargo, en plena carrera perdió estabilidad y terminó en el suelo, generando preocupación inmediata en el cuerpo técnico y sus compañeros.

¿Peligran sus opciones para el Mundial 2026?

La situación es aún más delicada porque José Fajardo es seleccionado nacional y podría formar parte de la selección de Panamá que disputará la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

De confirmarse una lesión de gravedad, el delantero podría quedar fuera de la convocatoria mundialista, abriendo la puerta a otros atacantes canaleros.

Entre los nombres que podrían beneficiarse está Tomás Rodríguez, jugador del Deportivo Saprissa, quien tendría opción de meterse en la lista si el panorama médico de Fajardo no es favorable.

Un antecedente que preocupa

No es la primera vez que el panameño enfrenta problemas físicos. El año anterior sufrió una lesión en la rodilla que le impidió participar en la Copa Oro 2025, además de mantenerlo varios meses fuera de las canchas con la Universidad Católica.

Ahora, la incertidumbre vuelve a rondar al futbolista en un momento clave de cara al Mundial.

Habrá que esperar el parte médico oficial para conocer la gravedad del golpe y si la celebración más amarga del año termina costándole un sueño mundialista.