Video: Gerson Torres manda un duro mensaje luego del empate de Saprissa ante Herediano

Gerson Torres (28) le anotó a Herediano, pero reconoce que Saprissa no está bien.

El volante Gerson Torres, del Deportivo Saprissa, reconoce que el equipo no anda bien y más allá de los discursos, considera que deben analizar qué pasa y cómo mejorar de cara al inicio de la segunda vuelta.

Torres anotó uno de los tantos que marcaron los morados este miércoles por la noche, en el empate ante el bicampeón nacional, que cerró con marcador 3-3.

“Tenemos que analizarnos, primero que todo, ver los partidos, ver en qué estamos fallando y a partir de ahí ir mejorando y entrenar lo que estamos fallando. Hemos fallado mucho, estamos recibiendo mucho gol, algo que no puede estar pasando en el Saprissa y tenemos que trabajarlo al máximo.

“No sé por qué nos cuesta tanto (sostener el marcador), pero no salimos contentos por el resultado, después de tener un partido que estábamos manejando, que íbamos ganando 2-0, en una cancha que es muy complicada”, destacó.

Luego del clásico del buen fútbol, Saprissa quedó fuera de zona de clasificación, se colocó en el quinto puesto y esto dijo el jugador:

“Necesitamos ganar, eso está claro para nosotros, pero al final, sacar un empate acá en Heredia siempre es bueno. Nos duele porque íbamos ganando, tenemos que seguir buscando los resultados y clasificar”.

Momento agridulce

Gerson habló del gol que le marcó al Team, el club que fue su casa hasta inicios de año.

“Me siento feliz, contento, pasé muchos años acá, hubo mucha felicidad, pero ahora estoy en Saprissa y tengo que defender los colores a muerte, anotarle a un equipo grande siempre es bueno”, dijo.

-¿Por qué, luego de ser contundentes durante unos minutos, en Saprissa bajan revoluciones y muestran otra cara?

“No sé qué estará pasando, pero sí tenemos que tener la personalidad de que cuando nos hace un gol, llegar y seguir jugando, no tirarnos abajo.

“Hoy (ayer) hacen el primero, rápidamente nos meten el segundo y nos remontan el partido y entonces esas cosas no pueden seguir pasando. Creo que los más grandes tenemos que asumir la responsabilidad y hablar un poco sobre ese tema.