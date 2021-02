“Yo nunca he pensado en la enfermedad como tal, nunca. Yo llego a mi casa y hago una vida normal. La gente me dice que me ve bien, que estoy bien. O sea, están más pendientes ellos que yo de lo que tengo. Inclusive, yo les dije a mi esposa y a mi hijo: ‘No se preocupen por mí’, que voy a hacer mi vida normal, tranquilo”, dijo Sosa en esa entrevista.