(Video) Imposible no llorar al ver la reacción de la familia de Douglas López al escuchar convocatoria

Douglas López, jugador del Herediano. Cortesía.

Con una olla de carne. Así celebró la familia del volante del Herediano, Douglas López su convocatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Su papá, del mismo nombre, comentó muy emocionado que no sabían si el muchacho iría al Mundial, aunque conservaban la esperanza de que López fuera tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez.

“Nos lo imaginábamos, lo esperábamos, pero nosotros no contamos los pollitos antes de nacer, pero teníamos la fe de que iba a estar, de que íbamos a tener esa bendición en la familia”, afirmó.

Douglas es el mayor de tres hermanos y vive con sus papás, Douglas y Andrea. Cortesía.

El orgullosísimo tata contó que los tíos, primos y abuelitas de Douglas se reunieron en la casa del jugador, en Cebadilla de Alajuela, para ver la conferencia de prensa.

“Estábamos angustiados, porque no escuchábamos el nombre. Apenas lo mencionaron hubo de todo, no podía hablar, se me venían las lágrimas, todos lloraban, gritábamos, brincábamos, el sentimiento es indescriptible.

“Douglas estaba en el entrenamiento y se enteró del llamado cuando terminó, él mismo dijo que no quería saber nada en el momento, para no llevarse una desilusión. Estaba muy emocionado cuando llegó a la casa, nos abrazamos, hubo pocas palabras, pero muchas emociones”, afirmó.

Don Douglas recordó los sacrificios que se han hecho para que su hijo esté disfrutando de su sueño.

“Hemos pasado momentos difíciles, nos ha costado mucho, él se fue para Guápiles a los 17 años y hubo que hacer muchas cosas para ayudarle, a veces no alcanzaba, pero mi esposa y yo si teníamos que comer solo arroz y frijoles, para darle a él lo que necesitaba, lo hacíamos, porque queríamos ayudarle con su sueño”, destacó.

La Teamsele

Del Herediano, Douglas y cinco de sus compañeros (Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller, Esteban Alvarado, Gerson Torres y Anthony Contreras) también fueron llamados, siendo así el club tico que más futbolistas llevará a Qatar.

El lateral Keysher Fuller también lloró al saber que se subiría al avión rumbo al país asiático.

“Uno tiene en la mente la lista y cuando salí de entrenar me dieron la noticia, entonces me puse a llorar, era lo que quería de niño. Todo lo que hizo mi familia para que estuviera aquí, lo que tuve que hacer para cumplir los sueños, gracias a Dios, sin él no soy nadie y a todas las personas que me han ayudado”, expresó.

La familia del jugador del Team, Keysher Fuller también festejó con todo el llamado del lateral. Cortesía. (Cortesía )

Dijo que la persona con quien conversó primero fue su mamá, Xindy Spence Hibbert, quien siempre ha estado con él apoyándolo.

“Ella es la que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, también hablé con mis amigos, mi novia, hay cosas que a uno no se le pueden olvidar y agradecer a esas personas que me ayudaron cuando era un niño”, añadió Fuller.