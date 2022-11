(Video) Jorge Luis Pinto respondió a quienes piden su regreso a la Sele

Jorge Luis Pinto compartió con aficionados ticos en Qatar. Twitter.

El entrenador Jorge Luis Pinto le respondió a aquellos aficionados ticos que lo piden de vuelta a la Selección Nacional.

Este miércoles, el exentrenador de la Sele estuvo junto a su familia en el estadio Al Thumama y compartió con algunos costarricenses.

“Es muy amable la gente que hace eso conmigo, yo también los quiero mucho. Hoy (miércoles) estuve en la tribuna donde estaban los ticos y les digo que perseveren, que tengan fe, hay lógicas críticas y ojalá el equipo pueda reaccionar, tengo la certeza de que van a reaccionar”, aseguró.

Pinto analizó lo que pasó con Costa Rica, luego de la goleada que le propinó España este miércoles de 7-0.

El colombiano dio declaraciones a la revista Semana y dijo estar dolido por lo que vio.

“Hoy me dolió, lo que hizo España fue espectacular. No sé si son caídas emocionales, si son bloqueos, pero sí es triste porque estuvimos acompañando a la tribuna, y nunca en la historia del fútbol tico ha pasado eso”, afirmó el entrenador a la revista colombiana Semana.

Pinto expresó que ojalá los seleccionados puedan analizar lo que hicieron y revertirlo para los duelos contra Japón y España.

“Ojalá que miren los errores, qué hay de malo, qué hay de bueno y perfeccionarlo, salir adelante, en el fútbol las noches son cortas y de ahí la posibilidad de olvidarlas, que lo olviden, que reaccionen, que los partidos contra Japón y Alemania son difíciles y ojalá puedan hacer las cosas mejor”, afirmó.

- ¿Qué decir de Luis Fernando Suárez?

“Lo siento por él, como persona, como colega, lo siento por el equipo, porque tengo muchos amigos que hoy jugaron y no les fue bien, tendrán que replantear su actitud personal, qué está pasando, hoy vi dos equipos con una velocidad totalmente diferente, no es el momento de chocar y no romper más cosas”, afirmó.