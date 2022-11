Video: “Juan Pablo Vargas es el representante del fútbol colombiano en un Mundial”

El costarricense Juan Pablo Vargas será un embajador del fútbol colombiano en Qatar 2022. Foto: Twitter

Alberto Gamero, técnico del Millonarios de Colombia, tiró este miércoles una frase que elevó al costarricense Juan Pablo Vargas como todo un representante del fútbol cafetero.

El defensor costarricense es el único jugador que milita en ese país sudamericano y que fue llamado para estar en Qatar 2022, en su caso, con la selección de Costa Rica.

“Traje a Vargas acá a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones, creo que es un representante del fútbol colombiano en un mundial y le quiero dar, como dice uno, la suerte Juan, que necesitan los equipos”.

“Gracias por lo que nos estás dando, gracias por lo que nos has dado a nosotros y al fútbol colombiano y bendiciones en ese mundial”, comentó el entrenador de forma muy sincera.

Juan Pablo Vargas tuvo una gran alegría previo a conocer si viajará a Qatar 2022

Ante semejante espaldarazo, el tico estaba más que contento del reconocimiento recibido.

“Muchas gracias profesor, a mí me honran la verdad esas palabras, me llenan de mucho orgullo y también poder decir que soy el único representante del fútbol colombiano y creo que eso es un deber más grande aún. Le agradezco mucho porque si a alguien le tengo que agradecer yo acá en el fútbol colombiano, lo que he podido lograr en el club y la selección, es a usted”, destacó.

Juan Pablo llega a Costa Rica este jueves por la mañana para irse a ver con sus compañeros al complejo de la Fedefútbol y prácticamente subirse otra vez al avión en el vuelo que saldrá a la 1:00 p.m y que luego de dos escalas llevará a la Sele hasta Kuwait, sede del campamento previo a la Copa del Mundo, el 12 de noviembre.