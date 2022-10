Video: Kendall Waston: “Tal vez lo que nos pasó fue una mala toma de decisiones”

El defensor del Saprissa, Kendall Waston estuvo feliz en los entrenamientos del viernes. Prensa Sap.

El defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, aseguró que el miércoles en el juego de ida ante el Club Sport Herediano no se pasaron de emocionales, sino que hubo otras cosas que incidieron en el resultado del juego contra los florenses.

“No pecamos de emocionales, no lo fuimos en el primer tiempo ni en el segundo. Tal vez lo que nos pasó fue una mala toma de decisiones, no fueron las más correctas, pero por ahí no pudimos ser un equipo más fluido”.

“Heredia hace bien las cosas, no pensamos tanto en cuántos partidos tenemos sin ganarles, porque todos los partidos son diferentes. Ojalá podamos ganar el sábado porque queremos llegar a la gran final y sabemos que es posible”, afirmó la Torre.

Waston comentó que al finalizar el juego salieron molestos, porque a nivel colectivo no hicieron el mejor partido y por eso, ya hicieron borrón y cuenta nueva para enfocarse en el juego de vuelta, que se llevará a cabo este sábado a las 8:00 de la noche, en el estadio Colleya Fonseca.

“No podemos individualizar, fue algo colectivo, esa es la molestia y tenemos que ver las falencias que tuvimos para no hacer el juego contundente que hemos hecho en el pasado, pero al menos pudimos poner entrega, el corazón, el gol no vino de una jugada bonita, planificada, sino de la lucha, hay veces que la balanza se puede inclinar por ese lado.

“El sábado jugaremos en una cancha más reducida. Herediano juega bien allá, pero tenemos que hacer un juego inteligente, tenemos que hacer un gol sí o sí, recuperarnos bien, para estar físicamente al 100 por ciento y ver las falencias que Heredia puedan tener y sacarles provecho, que en estas instancias se juegan muchas cosas. El factor mental es fundamental y ojalá que no seamos un equipo de emocional, que seamos constante en lo que queremos”, añadió.

El defensor no anotó en el juego contra los florenses. John Durán.

Lo que viene

Kendall habló del gol que hizo Ariel Rodríguez en la Saprihora.

“Se pudo rescatar el empate, en esa vía, un poco no las esperadas, sino de ir a buscar por otros medios el ataque y Ariel estaba en el lugar indicado, y pues tiene ese olfato y gracias a Dios pudo meter el gol”, mencionó.

Al espigado jugador también le consultaron sobre la frase que lanzó la dirigencia florense al terminar el juego contra el Saprissa al decir “allá los matamos”, en alusión al partido del sábado.

“Es normal, porque es parte de estimular el ánimo. Están a un paso de lograr el campeonato, es la verdad, pero nosotros también nos estimulamos en el camerino, nos motivamos, cada quien hace su juego.

“Por más grosero que suene debemos meter goles, ser contundentes, ya sea de bola muerta, de cualquier jugada, alguna individualidad y ojalá podamos mostrar nuestra mejor versión”, dijo.

El Sapri deberá buscar el pase a la gran final el sábado en el juego de vuelta. John Durán. (JOHN DURAN)

El jugador le envió un mensaje a la afición morada, de cara al segundo partido de la fase final.

“Nunca nos vamos a rendir, eso está claro(...) hoy no fue la mejor versión de Saprissa, está muy claro pero ojalá el sábado contra Herediano podamos sacar la ventaja en Guadalupe, porque ya fuera aquí o allá tenemos que sacar la ventaja.

“Que no entremos en el juego polémico de ellos, que obviamente querrán hacer allá, hacer nuestro juego vistoso y efectivo y podamos concretar”, aseguró.