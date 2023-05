Video: Kenneth Vargas: “Si no nos querían adentro es porque nos tienen miedo”

Kenneth Vargas picó con sus declaraciones en la serie ante Saprissa. (Jose Cordero)

La clasificación del Herediano a semifinales es una noticia que excluyendo a la afición florense, no lo hizo gracia a casi nadie, al menos así lo cree el delantero Kenneth Vargas.

Sin pelos en la lengua, el atacante rojiamarillo nos dijo cómo percibe las cosas, no se acomodó y afirma que comparte la expresión que muchos arrugaron la cara al ver que lograron meterse a semifinales.

“Está más que claro que pensaban, por algo no nos querían adentro, porque sabemos que le podemos hacer daño a todos los equipos y si no nos quieren adentro es por algo, si la prensa no nos quiere adentro es por algo, porque nos tienen miedo, es eso”

“A mí me gusta mucho ver redes sociales, ver comentarios de lo que hace la prensa, yo sí tengo muy claro y muy presente todo eso. El 90% de la prensa no nos quería adentro, porque somos un equipo incómodo en fases finales. No somos el equipo del torneo regular, nos convertimos, sabemos a lo que jugamos y es un equipo que estamos acostumbrados a jugar finales y eso nos ayuda”, dijo a consultas de La Teja.

Kenneth Vargas: "El 90% de la prensa no nos quería adentro"

Vargas le trató de pasar la presión al bando morado, que así como ellos, venían invictos el torneo pasado y al final se cayeron.

“En lo personal, a mí, me motiva más que ellos nos hayan ganado la final pasada, creo que es una bonita revancha, así como ellos vienen invictos, nosotros también estábamos invictos el torneo pasado y nos ganaron la gran final.

“No porque vengan invictos quiere decir que ya sean campeones, el ejemplo de nosotros el torneo pasado es más que claro, si sabemos jugarles y con toda la experiencia de Jeaustin (Campos) vamos a lograr una buena serie”, aseguró Huevito.