(Video) Kevin Sancho reveló cuántos manazos le pegó a su asaltante

Kevin Sancho, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, reveló cuántos manazos le pegó al sujeto que lo asaltó este lunes, en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto, luego de observar el clásico nacional.

Kevin Sancho le pegó entre cinco y seis golpes a su asaltante. (Cortesía/Cortesía )

Sancho fue a ver el partido con su esposa, la exdiputada Franggi Nicolás, cuando se encontró a un sujeto de frente, quien lo chocó, le metió la mano en el bolsillo y le sacó el celular.

Pero el exlateral rojinegro se percató de inmediato, recuperó su teléfono y le mandó unos manazos al individuo, pues tenía mucha “chicha”.

“Le mandé tres o cuatro golpes, luego cuando me soltaron, le volé dos más. No sé si le dejé algún morete”, expresó Sancho a La Teja.

También contó lo sucedido.

Kevin Sancho estaba como agua para chocolate. (Pantallazo TDMás/Pantallazo TDMás)

“Cuando voy al carro, por instinto vuelvo a ver al frente, y un muchacho se me queda viendo y se viene hacia mí y me choca el cuerpo de frente, me mete la mano en la bolsa, para sacarme el celular; por dicha mía, me percaté rápidamente, le agarré la mano, le quité mi celular y le pegué los cariñitos”, dijo.

- ¿Qué pensó en ese instante en que el tipo lo choca y siente la mano en el bolsillo?

- Fue rápido, me sacó el celular. Lo que pensé es agarrarle la mano y quitarle el teléfono. No me dio chance de pensar mucho, en ese momento reaccioné. No tuve miedo, fue la euforia del momento.

Exjugador Kevin Sancho vivió tenso momento al finalizar el clásico

- ¿Qué le dijeron los oficiales después de que controlaron al sospechoso? ¿Presentó alguna denuncia?

- No puse denuncia, me dijeron que estuviera tranquilo, que ya lo habían atrapado y que lo iban a dejar encarcelado como seis horas, pero que me tranquilizara porque estaba muy alterado.

- ¿Sintió inseguridad en el estadio o cree que fue un hecho aislado?

Kevin Sancho fue a ver el clásico nacional, que quedó 1 a 1. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

- Creo que el estadio es seguro, lo que pasa es que hay personas que andan haciendo cosas que no tienen que hacer. El país pasa por una situación difícil, a nivel de delincuencia. Lo que puede hacer uno es estar más precavido.

¿Cómo reaccionó Franggi?

Obviamente, fue un susto para los dos, para mí fue más manejable, tenía más cólera, para ella fue un gran susto, pues no nos había pasado esto nunca. Uno no se imagina que luego de un partido pasen estas cosas, le afectó más a ella. Vamos a seguir viniendo, somos futboleros, somos liguistas.