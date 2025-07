(Video) Keylor Navas demostró ser un líder, vea su charla en el camerino de Pumas

Keylor Navas es un líder dentro y fuera del terreno de juego y un video que publicó el guardameta tico deja muy claro que llega a motivar, a exigir y a imponer respeto, pero con moderación.

Keylor Navas festejó el triunfo de Pumas. (El Universal de México/El Universal de México)

En el video, el tico da un discurso a sus compañeros antes del partido ante Querétaro, de este viernes, y dio buenos resultados, pues los Pumas ganaron de visitantes 2 a 0 ante Gallos Blancos de Querétaro.

“Personalmente me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad, de cómo me ha recibido, del cariño que me han dado en tan solo tres días”, fue la introducción del mensaje de Navas a sus compañeros.

Pero en el corto mensaje, pasó a un discurso que pasa por la motivación, con esas palabras: “Yo creo en ustedes desde el día que me dijeron que podía venir aquí, yo los miro a la cara y sé que cada uno va a dar lo mejor en este partido.

“Yo quiero jugar en el mejor, en el mejor grupo y para eso hay que hacer un grupo unido, aquí nadie va a ser la estrella, la estrella es el equipo”, manifestó el arquero.

Keylor Navas, portero de Pumas, habla antes del juego ante Querétaro

“Cuando termina el partido, nos vemos a la cara y decimos, estamos muertos pero contentos porque ganamos este partido”.

Keylor Navas junto a sus compañeros en el primer partido defendiendo el arco de Pumas. (Pumas/Pumas)

Al final, los felinos se hicieron con los tres puntos gracias a los goles de Guillermo Martínez, al 14 y Jorge Ruvalcaba al 78. Al 81 vio al roja Álvaro Angulo.

El efecto Keylor empezó bien en la Liga MX. Esperamos que los Pumas sigan así.