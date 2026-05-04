(Video) Keylor Navas le salvó la noche a Pumas en un sufrido partido de liguilla ante el América

Keylor Navas apareció con una tapada espectacular al minuto 88 para salvar el empate 3-3 a Pumas en un disputado partido en el estadio Azteca ante el América en el juego de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano.

Keylor Navas fue figura con Pumas ante el América. (Pumas/Pumas)

De nuevo, como ha sido la tónica a lo largo de la temporada, el tico tuvo una intervención providencial en un remate con sello de gol que hubiera sido el 4-3 para los locales.

El brasileño Raphael Veiga mandó un bombazo arriba del arco en el primer palo y con grandes reflejos, el meta costarricense metió su mano derecha para salvar la acción.

La que saco keylor Navas.. Así se juegan la liguillas



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Fue un juego muy bravo en ambos marcos, en el que los visitantes se van con un sinsabor, ya que estaban 3-1 adelante, pero al final del juego les igualaron.

Pumas abrió el marcador a los 6 minutos con el tanto de Juninho, Isaías Violante lo empató a los 13 y con los tantos de Uriel Antuna y Jordan Carillo a los 44 y 52 minutos, los felinos tomaron lo que parecía ser una buena ventaja.

Dos penales, uno anotado por Henry Martín al 78 y otro por Alex Zendejas al 85, igualaron las acciones para una serie que cerrará el próximo domingo en la casa de los Pumas, duelo en el que solo uno pasará a las semifinales.