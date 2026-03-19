Deportes

(Video) La burla del anotador del gol que eliminó a Alajuelense

David Martínez hizo un comentario provocador en pleno gol del LAFC que dejó fuera a Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El segundo tanto del LAFC en el estadio Morera Soto fue como un dardo al corazón de la afición de Alajuelense que tanto luchó por la clasificación a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

David Martínez fue el autor del gol de los angelinos al 90+2 y ante una Catedral con el corazón roto, pero aun así orgullosos de lo hecho por los liguistas en ambos juegos, el venezolano le lanzó comentarios directos a las gradas.

Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Autor del gol del triunfo le lanzó un mensajito en la celebración a la afición de la Liga (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Pa casa, pa casa”, gritó el jugador de Los Ángeles FC en medio de éxtasis por el tremendo gol que marcó y por el minuto en el que logró dicha anotación que le valió el pase a los de Estados Unidos.

LEA MÁS: Una de las personas más cercanas a Óscar Ramírez se refirió de una forma muy particular a la eliminación de Alajuelense

Los norteamericanos ahora se verán las caras ante Cruz Azul de México, luego de aplastar al Real España de Honduras y pasar con global de 3-2 sobre los vigentes tricampeones de Centroamérica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LAFCAlajuelenseConcacaf Champions Cup
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.