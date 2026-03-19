(Video) La burla del anotador del gol que eliminó a Alajuelense

El segundo tanto del LAFC en el estadio Morera Soto fue como un dardo al corazón de la afición de Alajuelense que tanto luchó por la clasificación a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

David Martínez fue el autor del gol de los angelinos al 90+2 y ante una Catedral con el corazón roto, pero aun así orgullosos de lo hecho por los liguistas en ambos juegos, el venezolano le lanzó comentarios directos a las gradas.

Autor del gol del triunfo le lanzó un mensajito en la celebración a la afición de la Liga (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Pa casa, pa casa”, gritó el jugador de Los Ángeles FC en medio de éxtasis por el tremendo gol que marcó y por el minuto en el que logró dicha anotación que le valió el pase a los de Estados Unidos.

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Los norteamericanos ahora se verán las caras ante Cruz Azul de México, luego de aplastar al Real España de Honduras y pasar con global de 3-2 sobre los vigentes tricampeones de Centroamérica.