(Video) La dura crítica de Jorge Luis Pinto sobre lo que hace falta en el fútbol de Costa Rica

Jorge Luis Pinto habló de la eliminación de la Selección Nacional a la Copa del Mundo del 2026.

El extécnico de Costa Rica hizo un análisis de los fracasos de la Sele y de Honduras y calificó a ambos países como las potencias de Concacaf.

En un video publicado en sus redes sociales, el colombiano desmenuzó lo ocurrido en el cierre de la eliminatoria hacia el Mundial de Norteamérica.

17/09/2021 La presentación del Libro escrito por Jorge Luis Pinto exentrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El mensaje de Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto lamentó el hecho de que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo.

“No hay duda de que estamos intranquilos, los que queremos a Costa Rica y a Honduras.

Las Selecciones de Costa Rica y Honduras quedaron fuera del Mundial del 2026. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Probablemente, quedamos eliminados de una forma infame, pero lo primero es valorar los grupos: Costa Rica y Honduras, como potencias de la zona centroamericana, no podían quedar en un solo grupo, hay que dividirlos como se hace en Europa y en otras partes del mundo.

Jorge Luis Pinto habla de la no clasificación de Costa Rica al Mundial

“Lo otro sí: falta un fútbol más competitivo, más rápido, más táctico, de eso no hay duda. Por eso hay que trabajar más con las fuerzas básicas, las divisiones menores, construir equipos competitivos, sacarlos de la zona y que compitan a nivel internacional.

“Madurar jugadores, porque los dos países, pero sobre todo Costa Rica, necesitan aumentar el volumen de jugadores, el volumen de la población deportiva, para tener la posibilidad de tener calidad”.