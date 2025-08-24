Deportes

Video: Lamborghini del piloto tico Danny Formal se incendió mientras lo manejaba

Danny Formal participaba en una carrera en Estados Unidos, cuando su auto comenzó a arder en llamas

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
El piloto Danny Formal se llevó el susto de su vida, cuando se incendió su carro, el sábado anterior, durante una carrera que se llevó a cabo en Estados Unidos. Captura de pantalla.
El piloto Danny Formal se llevó el susto de su vida, cuando se incendió su carro, el sábado anterior, durante una carrera que se llevó a cabo en Estados Unidos. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El piloto costarricense Danny Formal se llevó el susto de la vida, cuando su Lamborghini se incendió durante el GT Challenge, en el Virginia International Raceway, en Estados Unidos, el sábado anterior.

Un video que aparece en el sitio especializado en motores, llamado Motores NCR, mostró el momento en que el vehículo que conduce el tico, uno de los referentes nacionales en las competencias de Gran Turismo comenzó a arder en llamas y se sale del carril de la competencia.

Piloto Danny Formal se llevó el susto de su vida, cuando se incendió su auto

LEA MÁS: Danny Formal se dejó Las Tres horas Costa Rica

El auto pegó contra la barrera y segundos después se apreció al costarricense salir del carro por sus propios medios. El número del carro de Formal era el número 45 en la competencia.

Minutos después de que Danny abandona su vehículo llegaron a socorrer al costarricense, quien saludó a las cámaras, como un gesto de demostrar que estaba bien.

17/12/2023 Parque Viva. Este domingo se realizó la esperada competencia del gran evento automovilístico, las Tres Horas de Costa Rica, en la pista starcars.com.
El tico (izquierda) salió por sus propios medios del automóvil. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Danny FormalMotores
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.