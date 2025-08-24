Video: Lamborghini del piloto tico Danny Formal se incendió mientras lo manejaba

El piloto Danny Formal se llevó el susto de su vida, cuando se incendió su carro, el sábado anterior, durante una carrera que se llevó a cabo en Estados Unidos. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El piloto costarricense Danny Formal se llevó el susto de la vida, cuando su Lamborghini se incendió durante el GT Challenge, en el Virginia International Raceway, en Estados Unidos, el sábado anterior.

Un video que aparece en el sitio especializado en motores, llamado Motores NCR, mostró el momento en que el vehículo que conduce el tico, uno de los referentes nacionales en las competencias de Gran Turismo comenzó a arder en llamas y se sale del carril de la competencia.

El auto pegó contra la barrera y segundos después se apreció al costarricense salir del carro por sus propios medios. El número del carro de Formal era el número 45 en la competencia.

Minutos después de que Danny abandona su vehículo llegaron a socorrer al costarricense, quien saludó a las cámaras, como un gesto de demostrar que estaba bien.