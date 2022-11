Video: Las lágrimas de Ariel Rodríguez al recordar a su perrito fallecido

El morado le dedicó el título a su hijo Benito. John Durán. (JOHN DURAN)

Ariel Rodríguez, delantero del Saprissa, no pudo contener sus lágrimas al recordar, tras obtener el título 37, a su perrito Benito.

El peludito falleció luego del juego de ida de la final de la segunda fase, en la que el Samurái marcó el gol del empate del Monstruo ante Herediano.

“Se lo dedico, era como mi hijo. Era un hijo, a veces la gente se burla de esto, pero era el hijo varón que nunca tuve (tiene dos hijas), así como le dediqué el título 36, ahora le dedico este”, comentó Ariel, que no pudo contenerse y lloró al recordar a su mascota.

7 títulos lleva Ariel con Saprissa.

El 21 de octubre pasado, en su cuenta de Instagram, el atacante subió una foto de la mascota y escribió un sentido mensaje: “Se me fue mi cachorro, no puedo describir el dolor que tengo”.

Benito llegó a la familia del jugador en diciembre del 2020 y Rodríguez había confesado, meses atrás, que al principio no le hacía gracia la idea de tener un perro, pero ya luego cayó rendido ante sus encantos.

No es solo fútbol, y los perros tampoco son simples mascotas 🐶



La dedicatoria especial de Ariel Rodriguez al ganar la 37 pic.twitter.com/RmXJb9ol3w — Keish Gómez Muñoz (@keishCRgomez) November 6, 2022

El delantero mostró la camisa que era un dardo contra unas palabras de Medford. Instagram.

No todo es alegría en la vida de Ariel Rodríguez

Contentera

Ya propiamente sobre el partido, el atacante afirmó que luego de un pésimo primer tiempo, pusieron las barbas en remojo.

“Debíamos estar tranquilos, sabíamos que Herediano nos jugaría así, al inicio nos volvimos un poco locos, empezamos a pelotear y eso nos costó el gol, ya luego lo hablamos y nos acomodamos mejor en el orden táctico y se nos da el título”, comentó.

Este es el sétimo título que el atacante consigue con los morados.

“Muy contentos con el trabajo de todo el grupo, la verdad fue un poco difícil por no tener tantos minutos, pero la verdad siempre estoy metido en mi trabajo, concentrado para estar listo para cuando el entrenador así lo necesite”, expresó.

“El título sabe muchísimo, como me han sabido todos lo que he ganado”, dijo el Samurái.

El jugador se refirió a la frase que dijo luego del tanto que marcó el 19 de octubre pasado, en la final contra los florenses.

“No dije ‘he vuelto’, lo que dije fue ‘no he muerto’, la gente me tenía como si estuviera muerto, pero la verdad he trabajado, siempre se me han dado las cosas, el fútbol es como la vida, hay buenos y malos momentos y lo que más importa es tener la cabeza fría y en cualquier momento estar preparados para estas cosas tan bonitas”, añadió.

Tal y como lo ha hecho en los últimos campeonatos, el delantero llevó una camisa con un claro mensaje.

“‘En Saprissa no celebramos los empates, celebramos la Saprihora’, porque sabemos lo que significa eso.

“Es un mensaje para todo el mundo, a (Hernán) Medford lo respeto como entrenador, es uno de los que más ha ganado y no me voy a meter con él”, comentó sobre el mensaje contra el Pelícano, quien criticó que los morados celebraran con tanta euforia ese empate en el primero de cuatro juegos que enfrentaron ambos equipos en el cierre.