Video : Leonel Moreira tuvo el partido que tanto necesitaba para callar bocas

Leonel Moreira salió coreado por la afición de Alajuelense (Jose Cordero)

El arquero manudo, Leonel Moreira, ha vivido algunos meses en el ojo del huracán; a veces por su desempeño o por las cosas que dice fuera del campo, pero este sábado estuvo en boca de todos por los motivos correctos.

No hubo nadie que estuviera en el estadio Morera Soto que no reconociera que el arquero se robó el show. Aficionados, compañeros y hasta rivales destacaron lo hecho por Leo.

Moreira tuvo ese momento que tanto necesitaba, salió aplaudido por la afición que coreó su nombre durante el partido y después de él; justamente, en una semana que había iniciado llena de polémica para él por culpa de un micrófono abierto.

A Osito no le hartaron los aplausos en esta ocasión, pues conforme pasaban los minutos hacía una tapada mejor que la anterior, como la que le realizó a Kendall Waston en el segundo tiempo. El clásico cabezazo de la Torre que es gol fijo.

Fabián Coito: “Es un resultado que para nada nos cae mal”

Hasta el defensor morado se sorprendió del tapadón y lo reconoció como uno de los mejores que le han hecho este torneo.

“Fue una muy buena parada de Leo y creo que no solo esa, creo que tuvo como cuatro muy buenas paradas, lo hizo muy bien. Igual siento que tenemos que estar más finos, no me conformo solo en decir que cabeceé bien la bola y el portero hizo una muy buena parada, tenemos que estar muy finos para anotarle”, comentó Kendall ante la pregunta de La Teja.

Ambos han sido compañeros en Selección Nacional, se conocen bien y el morado hasta comparte que en algunas ocasiones las críticas se pasan al lado personal, lo cual no debe ser.

“La crítica hacia el jugador por detalles futbolísticos es normal, pero cuando la crítica se va a lo personal, ahí no voy, y siempre voy a defender a cualquier colega”, agregó.

Un compañero de club y Sele, como Celso Borges, destacó en zona mixta que, a pesar de todo, Moreira siempre ha breteado muy duro.

“El trabajo de Leo fue muy bueno, sensacional; realmente, nos salvó y me alegra mucho por él, porque ha venido trabajando muy fuerte, se merece el reconocimiento de hoy, tanto él como Kevin (Chamorro) fueron protagonistas”, comentó el cinco erizo.

Gerente de Alajuelense sobre Leo Moreira: “a veces queremos hacer mucho donde no hay”

Levantarse

Leonel Moreira fue claro en que no se deja caer a pesar de las críticas. (Jose Cordero)

Por su parte, Moreira afirmó que en estos tiempos busca sacarle provecho hasta los insultos o críticas por más fuertes o mala leche que sean.

“Creo que todos los partidos que he jugado fueron buenos. De todos me llevo un aprendizaje muy grande para canalizar lo bueno y lo malo que he hecho. Fui puliendo cada uno de mis aspectos y le agradezco a mi esposa y mis hijos que han sido pilares fundamentales para tomar decisiones. Uno siempre confía en la mano de Dios y no soy de esconderme en los malos momentos.

“Todas las cosas malas hay que darles vuelta y esperar que sean buenas. Tomas las mejores cosas porque detrás de un insulto vienen cosas que tal vez lo puedan despertar a uno y ver qué es lo que uno está haciendo mal o así por el estilo y mejorar para que pueda influir en el estado anímico de uno y poder seguir mejorando”, dijo a FUTV.

En el mejor de los momentos, Leo está demostrando que, a pesar de todo, rendirse no es una opción para él.