(Video) Luis Súarez del Inter de Miami hizo una asquerosidad con un rival

Luis Súarez, delantero del Inter de Miami, compañero de Lio Messi, hizo otra vez de las suyas en la final de la Leagues Cup, que se jugó este domingo.

Luis Suárez está metido en otra polémica, esta vez pasó en la final de la Leagues Cup. (Pantallazo X/Pantallazo X)

El Seattle Sounders FC MLS le metió un claro 3 a 0 al Inter de Miami y se proclamó campeón y Suárez hizo una fea acción contra un miembro del cuerpo técnico.

Según una información de TUDN, tras finalizar el partido, los jugadores del Inter se fueron sobre los del Seattle.

“Luis Suárez, quien era uno de los jugadores que estaba más ‘caliente’ encaró a un miembro del Sounders quien solo escuchaba lo que le decía el atacante, pero tanto era el enojó del uruguayo que terminó escupiéndole en la cara al integrante del equipo de Seattle”, dice el texto.

No es la primera vez que el uruguayo está envuelto en la polémica de un partido por algunas agresiones, la más recordada fue en el Mundial del 2014 cuando mordió a un rival.