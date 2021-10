(Video) Manfred Ugalde marcó su primer gol con el Twente

Manfred Ugalde hizo el pepino al minuto 74. Twitter. Manfred Ugalde hizo el pepino al minuto 74. Twitter.

El delantero Manfred Ugalde clavó su primer gol en el fútbol de los Países Bajos y gracias a su pepino, su equipo, el Twente, consiguió empatar 1-1 ante el FC Groningen.

El chamaco, de 19 años ingresó al minuto 69 y cinco minutos de haber ingresado marcó el tanto del empate.

[ Luis Fernando Suárez sobre Manfred Ugalde: “Lamento la decisión, pero la tengo que respetar” ]

La bola estaba fuera el área y en la disputa del balón ocurrió una supuesta falta que el árbitro central no pitó, por lo que mientras que el equipo contrario reclamaba la falta, Ugalde tomó la pelota, sorprendió a la defensa rival y remató con la derecha, para vacunar.

El gol del joven le devolvió la vida a su equipo, que iba perdiendo desde el minuto 8 y gracias a este resultado, llegó a su quinto partido sin conocer la derrota. Desde el inicio de la campaña, el Twente ha sumado 4 victorias, dos empates y 2 derrotas.

74’ JAAA DAAR IS IE! Manfred Ugalde maakt de gelijkmaker. #grotwe (1-1) pic.twitter.com/e9BzHXEhAb — FC Twente (@fctwente) October 1, 2021

Ugalde fue escogido el jugador del partido y el gol llega en medio de la polémica por la decisión que tomó el jugador el martes anterior, cuando anunció que renunciaba a la selección mientras Luis Fernando Suárez fuera el técnico de la Tricolor.

Ugalde ya había marcado dos goles con el Twente, pero en un juego amistoso ante el Silvolde realizado en agosto y en el que su club ganó 4-2.

El joven publicó un mensaje en redes sociales, en donde alegó que fue expuesto de manera innecesaria.

“Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa manera a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí. He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento”, comentó.