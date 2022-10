Video: Mariano Torres recordó lo primero que conversó con Juan Carlos Rojas al llegar a Saprissa

John Durán

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, llegó al país en el 2015 conociendo poco del fútbol tico. Pero según sus palabras, sabía que llegaba al club más grande del país.

A días de jugar el primer juego de la gran final ante Herediano, que será este domingo, a las 5 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa, el argentino recordó que recién llegado a Tiquicia se encontró con el presidente morado, Juan Carlos Rojas y le dio un mensaje, el cual espera repetir en una semana.

“Lo tengo bien presente. No estaba empapado del fútbol de aquí, sabía que venía al equipo más grande. Me acuerdo que fue a mitad de año y me crucé al presidente (Rojas) y le dije ‘espero que en diciembre estemos festejando’ y salimos campeones.

¡No se va! — El defensor panameño Fidel Escobar renovó con los morados hasta junio del 2025.

“Ahora esperamos repetirlo porque las otras veces hemos festejado a medio año”, recordó el sudamericano.

Romper una racha

Torres también habló de lo que representó romper una racha de siete juegos sin ganarle al cuadro florense.

“Son juegos parejos, difíciles, no hay tanta diferencia, sabíamos que si seguíamos insistiendo se nos daría. La última vez que levantamos la copa fue ante ellos, en su cancha. Es una nueva final, estoy muy contento y espero aprovecharla al máximo”, dijo.

Mariano recalcó que para esta serie ningún equipo llega como favorito y alabó el crecimiento del club a lo largo del campeonato.

“No creo que uno llegue por encima del otro y estamos convencidos de todo lo que estamos haciendo. Tuvimos un rendimiento muy bueno. Llegamos a la gran final y estamos muy felices.

“Pensar que el equipo se vio mejor y empezó a jugar mejor a lo largo del torneo; lo venimos demostrando hace 14 partidos y tenemos que seguir de esa forma“, aseguró.

Al ser uno de los líderes en el camerino saprissista, el argentino contó cómo apoya a los jugadores más jóvenes.

“Tratar de ayudarlos, acompañarlos, darles confianza y que se sientan tranquilos porque van a jugar una final. Decirles que no hay que bajar los brazos, seguirlo intentando siempre”, añadió.