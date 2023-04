Video: Mauricio Wright pedirá que no le pongan más a un línea, ¿por qué razón?

El estratega griego, una vez más, pegó el grito al cielo por el arbitraje.

Un nuevo capítulo del pleito de Mauricio Wright, técnico del Municipal Grecia, con los árbitros, se abrió la noche de este lunes en el estadio Colleya Fonseca.

El entrenador dijo en conferencia de prensa que el línea uno embarcó al central para que este pitara un penal en el cierre del juego y pedirá que no lo vuelvan a poner en las mejengas de los griegos.

“Uno tiene que ser honesto y decir que Pedro (Navarro) sacó un trabajo correcto, pero lo embarcó el línea 1, Luis Granados, nos quitó una jugada de gol en el primer tiempo, no se por qué, y luego dice que hay penal donde no lo hay, no se cuál es el objetivo principal de este señor en robarse el protagonismo. Este señor espero no verlo más en un partido de Grecia y vamos a hablarlo”, comentó.

Wright se mostró tranquilo porque el penal no fue gol, pero agregó que esas actitudes de los líneas vienen desde hace rato y que eso afecta el espectáculo.

“Es que ellos vienen embarcando al central, hasta cuándo van a entender los auxiliares y el cuarto árbitro que ellos están para colaborar, no para dirigir el partido”, finalizó.

El estratega espera que no se vuelva a repetir y se mantendrá concentrado en mantener a su club en la primera división.