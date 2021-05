"Me estaba bañando y vino el terremoto que destruyó Limón. Me puse un paño encima y salí soplado. Me dice mi hermano 'va semidesnudo' entonces me devolví a ponerme una pantaloneta y me tiró la sábana encima y me tiré a la calle. Después él regresó y me trajo una camiseta", contó.