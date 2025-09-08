Video muestra brutal agresión de un jugador contra árbitro en Turrialba

Un jugador cometió un verdadero acto de salvajismo en un partido de fútbol aficionado, en Santa Cruz de Turrialba.
El hecho se dio en el famoso Campeonato La Independencia, cuando el jugador agredió cobardamente al silbatero y lo dejó tendido en el suelo.
El hecho quedó captado en un vídeo y se observa como el futbolista se aleja de la acción, mientras un grupo de compañeros y de jugadores rivales rodean al árbitro.
El agresor no volverá a jugar en ningún torneo de esa organización.
Además, la filial de árbitros anunció que el jugador no podrá disputar encuentros durante al menos tres años.
Otras asociaciones como Árbitros de Costa Rica, Asafuca, Asafut y ACAF recordaron que “el fútbol es para disfrutar, convivir y hacer deporte, nunca para agredir”.
La información fue tomada de Central Noticias CR.