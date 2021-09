(Video) Panameña Natalia Mills habla del clásico: “Estoy contando las horas”

La panameña quiere darlo todo en el duelo contra las moradas. Prensa Alajuelense. La panameña quiere darlo todo en el duelo contra las moradas. Prensa Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

La delantera de Alajuelense Natalia Mills está a la expectativa con respecto a su primer clásico contra Saprissa, este miércoles, a las 7 de la noche en el Morera Soto.

La panameña afirmó que gracias a su compañera y compatriota, Kenia Rangel tiene un poco de conocimiento de todo lo que conlleva el duelo entre ambos equipos y está contenta de poder vivir esta experiencia por primera vez.

“Estoy contenta con el equipo, por la forma en la que me han recibido durante este mes que tengo acá, he escuchado mucho del clásico y he visto videos.

“Mi compañera Kenia me contó todo lo que se vive en un clásico y estoy contando las horas para enfrentar el partido”, afirmó.

[ Jennie Lakip celebró el día de la madre con un gol para cada uno de sus chiquitos ]

La atacante no se arruga ante uno de los juegos más importantes para las leonas y destacó que está dispuesta a darlo todo para mantener la buena racha de las rojinegras.

“Como jugadoras nos toca afrontar cada reto, así sea que tengamos dos días para prepararnos para el clásico, pero estamos dispuestas. Ya terminamos la preparación previa al juego.

“Las compañeras no dejaron de hablar durante el entrenamiento de hoy (martes) del clásico, de todo lo que se viene, del rival, al que hay que respetar, pero estamos dispuestas a hacer bien las cosas y a seguir aprendiendo de mis compañeras”, afirmó.

Quiere público en la Catedral

Para Mills sería bonito contar con aficionados en el Alejandro Morera Soto, para que pudieran apoyar a las leonas, en el segundo clásico del torneo de Clausura.

“Ojalá pudiera tener público para enfrentar este gran partido, pero sé que desde la casa estará la afición viendo el juego y estaremos acá para darlo todo.

“Las personas me escriben sin conocerme, para apoyarme y les doy las gracias porque ni en Panamá ha sucedido algo así. Aún no tengo mucho conocimiento de la Liga, pero aquí estoy para darlo todo”, destacó.

Poco a poco, la canalera se va adaptando a su nueva vida en Tiquicia.

“Las compañeras y el cuerpo técnico me acogieron bien, teniendo una compañera de Panamá una se siente como en casa, no me ha costado adaptarme, estoy para irme ganando el puesto, hay grandes jugadoras y cuando me toque trataré de hacer lo mejor”, destacó.