Deportes

Video: Partido eliminatorio de Juegos Nacionales terminó con lamentable pelea

Un juego entre Puntarenas y San Ramón, eliminatorio de los Juegos Nacionales, terminó con un lamentable altercado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales entre Puntarenas y San Ramón terminó en pleito. Captura de pantalla.
Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales entre Puntarenas y San Ramón terminó en pleito. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Un lamentable hecho ocurrió durante el partido eliminatorio de Juegos Nacionales, entre los cantones de Puntarenas y San Ramón.

Un video compartido por el periodista Maynor Solano mostró que, durante el juego, hubo un altercado entre jugadores de ambos equipos, pero luego, adultos se involucraron en la bronca, esto el sábado anterior.

En el video se escuchan a algunas mujeres pidiendo calma a los muchachos, pero la cólera pudo más y cada vez más hombres se metían a la gramilla del estadio de Judas de Chomes, en Puntarenas, para seguir repartiendo golpes.

LEA MÁS: Árbitro acusó a su agresor en juzgado de Turrialba: “Voy hasta las últimas instancias”

Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales terminó en bronca

Minutos después, algunas mujeres, quizás madres de familia de los jugadores tuvieron que meterse a la cancha, para intentar detener la golpiza. Solano lamentó en sus redes lo ocurrido:

“No estamos hablando solo de un juego. Estamos hablando de jóvenes, familias, y comunidades que merecen respeto, seguridad y un entorno sano para desarrollarse.

Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales entre Puntarenas y San Ramón terminó en pleito. Captura de pantalla.
Poco a poco, los adultos se fueron metiendo a la cancha. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

LEA MÁS: Escándalo en la Final: Fedefutbol impone sanciones millonarias y durísimas a Herediano y Alajuelense

“Lo sucedido es un claro llamado de atención a las autoridades, comités cantonales y cuerpos técnicos. ¡No se puede permitir más violencia en las canchas abiertas de nuestro país!“, destacó el comunicador.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
FútbolJuegos NacionalesPuntarenasSan Ramón
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.