Video: Partido eliminatorio de Juegos Nacionales terminó con lamentable pelea

Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales entre Puntarenas y San Ramón terminó en pleito. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Un lamentable hecho ocurrió durante el partido eliminatorio de Juegos Nacionales, entre los cantones de Puntarenas y San Ramón.

Un video compartido por el periodista Maynor Solano mostró que, durante el juego, hubo un altercado entre jugadores de ambos equipos, pero luego, adultos se involucraron en la bronca, esto el sábado anterior.

En el video se escuchan a algunas mujeres pidiendo calma a los muchachos, pero la cólera pudo más y cada vez más hombres se metían a la gramilla del estadio de Judas de Chomes, en Puntarenas, para seguir repartiendo golpes.

Un partido eliminatorio de Juegos Nacionales terminó en bronca

Minutos después, algunas mujeres, quizás madres de familia de los jugadores tuvieron que meterse a la cancha, para intentar detener la golpiza. Solano lamentó en sus redes lo ocurrido:

“No estamos hablando solo de un juego. Estamos hablando de jóvenes, familias, y comunidades que merecen respeto, seguridad y un entorno sano para desarrollarse.

Poco a poco, los adultos se fueron metiendo a la cancha. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

“Lo sucedido es un claro llamado de atención a las autoridades, comités cantonales y cuerpos técnicos. ¡No se puede permitir más violencia en las canchas abiertas de nuestro país!“, destacó el comunicador.