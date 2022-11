Melissa Durán quedó chivísima por lo que le tocó pagar de marchamo

La periodista Melissa Durán, presentadora del Telediario Matutino de Multimedios, canal 8, quedó chivísima con la cantidad de dinero que le toca pagar de marchamo, según dio a conocer en un video en sus historias de redes sociales.

Para Durán lo que le están cobrando, según ella, es una barbaridad, por lo que aún no pagará nada, sino que apelará el monto que le tiró la página del Instituto Nacional de Seguros (INS).

De manera muy irónica y visiblemente molesta, la comunicadora se dejó decir que ella no entiende en qué están pensando para sacar esas cantidades e instó a la gente a que haga lo mismo que ella.

Video: Periodista Melissa Durán quedó chivísima por lo que le toca pagar de marchamo

“Qué tristeza, yo me pregunto quién pone estos montos de marchamo, es que en la vida, como si los carros no se devaluaran y tras de eso no es que uno dice, bueno, hay algún impuesto de más o un porcentaje que sabíamos que nos iba a costar de más, es que no tiene ningún sentido.

“Un carro que pierde valor desde que sale de una agencia; por ejemplo, el mío el marchamo es ¢400 mil más que el año pasado. ¿Ustedes me pueden explicar eso? Hago esto para que nos pongamos vivos, ni se les ocurra pagar el marchamo ya; si pueden empiecen a apelar el valor fiscal de los carros porque se fueron por las nubes”, se mandó con todo.

Melissa Durán se quejó por el monto que le llegó de marchamo

Durán estaba tan enojada que hasta publicó memes irónicos de cómo es que “calculan” en el INS el marchamo y tiró más.

“No queda otra opción que al menos intentarlo por ahí (apelar) y, definitivamente, esperar a que nos den una respuesta. No sé, uno de pronto piensa ¿qué será, que los hackearon también? Es que es absurdo los montos que están cobrando“, finalizó indignada.