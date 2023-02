(Video) Periodista panameño basurea la chema de Costa Rica

El periodista panameño ‘Chepe Bomba’, del programa El Marcador, expresó en el programa que la camiseta Reebok de Panamá es mucho más linda que la de Costa Rica y que ni siquiera hay comparación.

Esta es la chema roja de los panameños. (Fepafut)

“No se puede comparar la camiseta, la más linda en la historia de la selección de Panamá, con esta... con el respeto a la de Costa Rica, no se puede comparar con esto, una camiseta de entrenamiento. La belleza es exhorbitante, marca Reebok, tecnología , trabajo, ingeniería en la camiseta, en la tela, en todo. No hay comparacoin, es que no se puede comparar, par el Chepe Bomba, es inalcanzable la de Panamá”, expresó el polémico periodista.

La chema roja de la Sele es sencilla, muy similar a la panameña. (Fedefútbol)

Hay más diferencias en las camisetas blancas. (Fepafut)

‘NO HAY COMPARACIÓN, POR FAVOR’ 🤨



🎙️Para @chepebomba la camiseta de Panamá está muy por encima de la de Costa Rica, dice que es imposible compararlas y cierra el debate. #ElMarcadorTV pic.twitter.com/90ptLVF1Ef — El Marcador TV (@elmarcadortv) February 1, 2023

“La de Panamá está muy por encima de la de Costa Rica”, expresó Chepe Bomba.