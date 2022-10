Video: Portero, fiebre manudo y fan del rock clásico, así es el joven tico que tocó con Green Day

Billie Joe estaba feliz de la vida con el talento de Mauricio Solano. Foto: Cortesía.

Desde que Mauricio Solano era niño se acostumbró a escuchar rock de los 80 y los 90 en su casa, ya que su papá José Solano, un guitarrista y fan de este género fue una influencia determinante, al punto que a sus 17 años es la música que lo apasiona.

Cuando don José estaba en décimo en el colegio, recuerda que el primer disco que se compró fue uno llamado Dookie, correspondiente al tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Green Day, el cual fue un éxito a nivel mundial.

Aquel disco fue la consagración para la banda de California, Estados Unidos, tanto así que su cantante Billie Joe Armstrong se convirtió en una de las caras del rock en el planeta y los fanáticos se empezaron a sumar por millones.

Lo que José jamás pensó es que un hijo suyo, algún día estaría tocando en un escenario junto a esta legendaria banda y que saldría con una guitarra autografiada por el famoso cantante.

Mauricio Solano usa el pelo largo en colochos por rockero estadounidense Slash, su guitarrista favorito. Foto: Cortesía.

¿Pero quién es Mauricio y por qué se subió con una chema de la Sele al escenario? Papá e hijo nos contaron sobre esa gran experiencia en una entrevista con La Teja

“Nosotros lo teníamos todo planeado, llevamos unos cárteles, uno con una flecha grande que decía que yo tocaba guitarra y él tenía otro con una flecha grande que me señalaba para hacerme notar. Llegamos el viernes a las 10:30 a.m., a pesar de que el concierto empezaba hasta las 8 p.m., (en Austin, Texas).

“Fuimos los primeros en la fila, esperamos todo el día. La fila estaba como a 800 metros del escenario, entonces apenas abrieron las puertas había que salir corriendo para agarrar un buen espacio en primera fila. Esa corrida que me pegué, creo que no nunca más lo haré”, nos dijo Esteban.

Una parte importante del asunto era lograr la atención de Billie Joe, por eso era vital que estuvieran lo más adelante posible. Como buenos ticos, ellos hasta hablaron con la gente que tenían cerca para que cuando saliera la canción “Knowledge” los ayudaran a hacerse notar.

Los carteles fueron claves para que Mauricio Solano subiera al escenario con Green Day. Foto: Cortesía.

“Esa es la canción que siempre usan para subir a alguien al escenario, es algo simple de tocar, usted la puede aprender en el momento, es lo más fácil de agarrar para que la gente lo toque, pero yo ya lo había practicado porque no quería equivocarme ni estar viendo la guitarra sin vivir lo demás”, contó.

Cuando subió al escenario, tenía planeado exactamente qué hacer, pero estar ahí con una de sus bandas favoritas, con uno de sus ídolos hablándole y frente a miles de personas, lo impactó muchísimo y le tomó unos momentos caer en cuenta en dónde estaba, pero luego reaccionó y se lució.

“A subir lo primero que hice fue volver a ver a todo el mundo, aquello era como ver el mar, usted no podía ver el fin, la gente era demasiada, ahí es cuando me dieron la guitarra y me pidieron que tocara algo. Yo no estaba nervioso, pero por un momento se me olvidó todo, me congelé por completo.

“Billie me dijo “es aquí y aquí”, señalándome las notas y ya recordé todo lo demás y empecé a tocar. Al puro final me dijo que me subiera a las gradas en donde estaba la batería para que saltara y lo hice. Me dijo que lo podía hacer de nuevo y después me regaló la guitarra. Le dije que soy de Costa Rica y entonces dijo al micrófono, ‘Pura vida’, después del concierto me dieron guitarra autografiada”, destacó.

Tocar junto a una estrella de rock como lo hizo Mauricio Solano es un sueño de muchos. Foto: Cortesía.

Mauricio estuvo unos tres minutos en el escenario, que se le pasaron demasiado rápido, pero es una experiencia que vivió como nunca.

“Me sentía como uno de ellos en ese momento.

“En la casa seguimos mucho el rock, me gusta mucho la música en vivo, Green Day es de mis favoritos, fue como un sueño que pensamos y tuvimos la suerte que se dio”, comentó el feliz padre, de 43 años.

Futbolero

Usar la chema de la Sele fue parte de la estrategia para hacerse notar, porque además de ser muy futbolero, fanático del conjunto patrio y de la Liga Deportiva Alajuelense, también por herencia paterna, quería lucir algo que representara a Costa Rica.

La camiseta la compró previo al partido contra Canadá en Costa Rica, partido en el que tenía toda la ilusión de que se sacaría adelante y se lograría el boleto al repechaje.

Mauricio Solano juega como portero en la secundaria Westwood en Austin, Texas. Foto: Cortesía.

“Yo quería hacer algo propio, que nadie más hiciera, por eso me puse la camiseta de la Sele para identificarme y hasta ver cómo reaccionaba Billie. Yo igual soy muy fan de la Sele y siempre tuve la confianza que entraríamos al Mundial”, dijo Mau.

La familia vive en Austin, Texas, Estados Unidos, desde hace cinco años cuando a don José lo transfirieron de puesto de la empresa gringa en la breteaba en Tiquicia, por lo que se tuvieron que mudar de su casa en Barva, Heredia.

Allí, además de tocar guitarra y ser ahora la admiración de muchos de sus compañeros por vivir tan increíble experiencia, Mauricio está en la selección de fútbol de su colegio, el cual se llama Westwood en la que juega como portero. Por ser tico, los compañeros lo suelen decir Keylor Navas.

“Así es la vida, se le pegan las malas mañas a los hijos, se hizo guitarrista, le gusta el fútbol y también se hizo manudo. La verdad desde acá apoyamos mucho a la Liga y a Sele, somos bastante futboleros y ahora seguimos a un equipo nuevo que salió en la MLS que se llama Austin FC”, contó don José.

Mauricio Solano y su papá, José Solano son grandes aficionados de Alajuelense. Foto: Cortesía.

Una experiencia de vida increíble, de esas que no se olvidan nunca, Mauricio fue la envidia de muchos.