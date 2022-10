Video: Premio por ser buena alumna se convirtió en detallazo de Saprissa con niña porteña

Alondra Quirós no se cambia por nada, pues pudo conocer a su ídolo, el volante del Saprissa, David Guzmán. Prensa Saprissa.

El terminar a tiempo una tarea de la escuela le permitió a la pequeña Alondra Quirós cumplir uno de sus sueños: ir al estadio a ver jugar al equipo de sus amores, el Deportivo Saprissa.

La chiquita tiene 9 años y está en tercer grado, en la Escuela Delia Urbina, en Puntarenas Centro y sus papás, Rosaura y Geovanny le prometieron que le darían un premio si se pone las pilas con los deberes de la escuela.

Por eso, a finales de la semana pasada, los papitos vieron en el juego entre Guadalupe y Saprissa, que se jugó en el estadio Colleya Fonseca, la oportunidad perfecta para que viera en vivo a los morados.

Pero la magia del fútbol hizo lo suyo, porque no solo se fue a ver al Sapri ese día, en donde compartió con algunos de los jugadores y vio triunfar a la “S” contra Guada 2-1, sino que este miércoles, el club morado se puso una flor en el ojal y le dieron la oportunidad de conocer el Ricardo Saprissa y de paso, la niña compartió con su ídolo, el volante David Guzmán.

Video: Presidente del Saprissa busca a pequeña aficionada para invitarla al estadio

“Esto no fue algo que se planeó, Alondra ha estado un poco rezagada en la escuela y hablamos con la maestra de darle premios para incentivarla. Es una niña con hiperactividad múltiple y déficit de atención.

“Estoy muy feliz porque pude conocer el estadio Saprissa y a mi jugador favorito. Sé que el clásico contra la Liga lo ganaremos 5-1, es el mejor equipo”. — Alondra Quirós, fiebre saprissista.

“El jueves (29 de setiembre) terminó un trabajo antes de tiempo y decidimos darle de premio eso que tanto quería y vimos que las entradas estaban accesibles, para que pudiéramos ir en familia”, recordó doña Rosaura.

El domingo anterior, la niña vio por primera vez al Sapri en vivo. Cortesía.

“Mamita, no lo creo”

Alondra vive con sus papás y su hermana mayor, Alishka, de 11 años. Todos son saprissistas y se fueron a buscar entradas al estadio guadalupano, aprovechando que fueron a San José a visitar a doña Virginia, la abuelita de Alondra.

La niña no sabía que irían al estadio y cuando le dieron la noticia comenzó a gritar de la alegría.

¿Seguirá David Guzmán en el Saprissa?

“Ella se sienta con el papá a ver los partidos, todo lo quiere de Saprissa y antes me pedía que le combinara ropa morada y blanca. Ese día logramos comprarle una camisa.

“Desde que entramos al estadio Alondra no paraba de brincar, estaba eufórica y ella no podía creer lo que estaba viviendo. Antes de que comenzara el partido vio a algunos jugadores y lloró de la emoción, me decía ‘mamita, no lo creo, es un sueño’”, afirmó la mamá.

Alondra y su hermana estuvieron bien chineadas en su visita a la Cueva. Prensa Saprissa.

El periodista de Deportes Repretel, Pablo Guzmán, estaba ahí cerca de la familia de Alondra y captó el momento en que la chiquitina se tomó fotos con Ricardo Blanco, Mariano Torres y por supuesto, con Guzmán.

“Todo el mundo la volvía a ver porque estaba demasiado emocionada, cantaba, brincaba y cuando terminó el partido también se tomó fotos con Javon East, con Luis Paradela, con Allan Alemán. Pero nosotros no nos imaginamos que el video de Pablo Guzmán se haría rival.

“Cuando vio a David Guzmán su euforia fue mayor, porque él no puso peros para tomarse la foto con ella y uno como mamá agradece este tipo de cosas para con los hijos”, aseguró emocionada doña Rosaura.

Alondra y su familia pasaron un día único en la Cueva. Prensa Saprissa.

Invitada de lujo

El video de la niña en el estadio llegó hasta el presi morado, Juan Carlos Rojas, y algunos de los jugadores también lo vieron. Por eso, en el Sapri corrieron para buscarla y darle la oportunidad de conocer la casa de los morados.

“Nos contactaron del equipo y nos invitaron al estadio con todos los gastos pagos, nosotros muy agradecidos aceptamos la invitación y coordinamos con el equipo para llegar a la hora que nos solicitaron”, dijo la mamá.

La cita de este miércoles estaba pactada para las 10 de la mañana. Alondra ya sabía que iría al estadio, pues sus papás no pudieron guardarle el secreto.

La niña conoció cada rincón del estuche morado. Prensa Saprissa.

A su llegada, los recibieron con un recorrido por el estadio y Alondra no podía creer todo lo que estaba viendo.

“Fuimos a la sala de prensa y ya luego conoció a Ariel Rodríguez, a Kendall Waston y volvimos a ver a Mariano Torres y a David. Ese fue el momento más emotivo, porque él me la abrazó, la chineó y sé que ella será la envidia de muchos aficionados que lo admiran”, expresó.

Doña Rosaura no tiene más que palabras de agradecimiento para el Sapri.

“Estoy infinitamente agradecida con todas las personas que me le han dado amor a mi hija, a Pablo Guzmán por darla a conocer a través de sus redes, es un angelito, el día que fuimos al Colleya lo conocimos y se comportó muy bien con nosotros.

“Con el Saprissa mucho más, porque en el estadio nos dedicaron mucho tiempo. A todos nos regalaron camisas, a mis hijas les dieron unos llaveros del Monstruo, sin duda alguna es un día que ella no olvidará. Y también nos invitaron al partido del 14 de octubre, el de la semifinal con la Liga”, dijo.

La familia compartió con Ariel Rodríguez, Kendall Waston y Mariano Torres. Prensa Saprissa.