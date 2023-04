Video: Randall Row denuncia nuevo caso de racismo contra uno de sus jugadores

Row no escondió su molestia por lo sucedido. (Rafael Pacheco Granados)

Pese que se mostró contento por vencer al Herediano, Randall Row, técnico de Santos, no dejó de lado otra situación de racismo que sucedió durante el juego contra uno de sus pupilos y pegó el grito al cielo para que no vuelva a suceder.

El hecho ocurrió en los últimos minutos del partido cuando el santista Carlos Rivera se encaró con el portero florense Bryan Sergura. En ese momento no estaba claro el asunto, hasta que Row lo denunció en la conferencia de prensa.

“Hay un tema que ustedes tocaron con respecto al pleito que hubo en la jugada donde Carlos Rivera quedó en el piso. Yo, estas cosas, normalmente, no me gusta tocarlas, pero no las puedo dejar pasar, él fue tratado como negro hijuep... por el portero de Herediano.

“Él me lo dijo llorando; de hecho, me extrañó la actitud de Carlos cuando se levantó molesto porque es muy tranquilo, es de los más pasivos del camerino y me dolió muchísimo verlo así y que le dijera negro hijuep... levántese.

“Entonces, si estamos comulgando y tratando casos de racismo, que también seamos consecuentes con los jugadores, porque la molestia, por lo que escuché, había jugadores del Herediano molestos”, comentó.

Row espera, como en otros casos, que se abra una investigación y espera ir hasta las últimas consecuencias para proteger a su futbolista.