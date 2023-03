Video: Randall Row respira tranquilo y Horacio Esquivel no pierde la fe

Esquivel y Row se mostraron muy intensos durante el juego, mostrando que iban con todo por los tres puntos. (Prensa ADG)

Uno estuvo tranquilo con los pies sobre la tierra y el otro con la esperanza de salir del último puesto, así se mostraron los técnicos de la Asociación Deportiva Santos y Guanacasteca al hablar con los medios de comunicación al finalizar el juego.

El primero en dar la cara fue Horacio Esquivel, quién se mostró un poco agüevado por la derrota, pero con toda la fe de que ellos no serán los que desciendan a la Liga de Ascenso.

💥 "De algo estoy muy seguro, Guanacasteca no baja a Segunda División" pic.twitter.com/KieUkjks2x — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 6, 2023

“Me dolió mucho la derrota, principalmente por la partida de lomo que se dieron los muchachos, pero el fútbol es así, de pequeños despistes. De algo estoy muy seguro, Guanacasteca no bajará a segunda división, cuidado serán otros equipos los que se coman ese confite”, añadió.

Por su parte, Randall Row mantuvo la seriedad en medio de la alegría por dejarse la victoria, indicó que seguirán con el ritmo que se pusieron desde el inicio del campeonato y de paso le pide a la gente que siga confiando en su trabajo y apoyando en las grades.

“Vamos por buen camino, estoy muy tranquilo y agradecido con la gente de Guápiles por la confianza que me han brindado. No soy de echarme a morir porque me pueden quitar, tengo 32 años en el fútbol y uno sabe que dependemos de los resultados. Lo que sí garantizo es mucho trabajo, sacrificio y honestidad”, concluyó.

En la próxima fecha, Santos visitará el estadio Morera Soto para enfrentarse a Liga Deportiva Alajuelense con el reto de ampliar la diferencia en la tabla general, mientras Guanacasteca recibirá en el Chorotega de Nicoya al Deportivo Saprissa con el objetivo de acortar la diferencia con los caribeños y esperar una derrota de ellos para salir del sótano.