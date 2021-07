(Video) Rapero SNK cumplió un deseo de niño al cantar la nueva canción del Sapri

El rapero está feliz porque grabó el video con los trofeos del Sapri. Cortesía. El rapero está feliz porque grabó el video con los trofeos del Sapri. Cortesía.

El rapero SNK le puso alma, vida y corazón para componer la canción “Estos colores son mi vida”, con la que el Saprissa presentó el jueves su nuevo uniforme.

El artista comentó que el primer acercamiento con la “S” se dio en la semifinal contra Alajuelense, el torneo pasado, cuando el joven publicó en sus redes sociales un video alusivo al Monstruo.

“Hace 22 días me contactaron y me dijeron que querían hacer algo para el lanzamiento de la camisa y comenzamos a trabajar. Primero autorizaron la pista y luego duré como 15 minutos escribiendo la canción, soy morado y me fluyó la vibra natural.

“Soy morado y futbolero y no tuve que fingir, no siento que canté por trabajo, sino que se cumplió una ilusión de niño, recordé a ese niño saprissista”, detalló.

Como loco con la chema

El cantante --su verdadero nombre es Sergio Guillén-- manifestó que en el equipo le dieron algunas palabras claves para componer la nueva canción.

“Cuando me comentaron que la camisa se puede usar hoy, mañana y siempre, adapté esas palabras al sentimiento de Saprissa y al contenido. Fue una experiencia muy grata y enriquecedora, porque nunca había rapeado en el estadio Ricardo Saprissa, fue la primera vez y estuve cerca de las copas, las tuve muy cerca y era un sueño cumplido, hasta pude estar en la gramilla”, añadió.

SNK quedó como loco con las nuevas chemas, en especial con la morada, que dijo que estaba soñada y sobre la canción, confesó que a los aficionados morados y hasta a los de otros equipos, les gustó.

“Estoy muy contento, sabía que sería algo grande, porque la comunidad de Saprissa es de más de medio país. Al inicio dudé por cómo iban a reaccionar los seguidores, tengo seguidores de todos los equipos y hay comentarios positivos de aficionados liguistas y heredianos”, comentó.