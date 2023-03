Video: Rodolfo Villalobos confesó por qué aceptó el fallido fogueo contra Irak

El 16 de noviembre pasado, Juan Carlos Rojas y Rodolfo Villalobos dieron explicaciones del por qué no se jugaría el partido contra Irak. Prensa Fedefútbol.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, reconoce que se equivocaron al aceptar el fallido fogueo contra Irak, que se jugaría el 17 de noviembre del año pasado.

En una entrevista con La Teja, el dirigente afirmó que les faltó análisis para ver si era adecuado viajar a este país de Oriente Medio.

“Yo no creo que fuera negligencia, considero que fue falta de análisis de ir más allá, de pensar en el tema de cruzar una frontera, de falta de experiencia al no haber vivido algo parecido, porque sino nos hubieran sellado los pasaportes y pasamos, no estaríamos hablando de este tema. Aquí es un tema de aprendizaje.

“No habíamos experimentado eso, cruzar una frontera y así lo hice ver en un informe que entregué al Comité Ejecutivo, en el que reconozco que ir a Irak fue un error e hice una serie de recomendaciones para evitar esto en el futuro”; manifestó.

- Usted dijo en el programa de Erick Lonis (Deportes Más) que no se podía poner lo del sellado de pasaportes en el contrato porque era ilegal. ¿No le parece irresponsable exponer a la Selección a una situación de ilegalidad previo al Mundial?

En ese momento y lo aclaro, nosotros lo que hicimos fue pedir una concesión, una condición, para no sellar los pasaportes, ante la presencia del Ministro de Deportes del país y sabiendo cómo se maneja ese país, pensamos que eso podía ser posible, de hecho, fue otorgada la concesión y por todo lo que pasó en la frontera no se dio.

Cuando tomamos la decisión en el Comité Ejecutivo teníamos claro que fue una concesión.

Rodolfo Villalobos responde a la polémica

- ¿Por qué se dio eso? ¿Qué salió mal?

Esta es una curva de aprendizaje y todos en la vida nunca terminamos de aprender. Nosotros pensamos que pasar una frontera podía ser sencillo, que las comodidades que nos ofrecieron en Irak podían ser sencillas y todo sale mal cuando en la frontera nos quieren decomisar y sellar los pasaportes, porque eso genera desconfianza.

Porque no sabés si los van a sellar o no, teníamos un compromiso con toda la delegación de que no iba a haber un sello en los pasaportes, porque eso podía tener implicaciones y se empezaron a generar dudas, discusiones y creo que hubo un problema entre las autoridades de Gobierno y las de Migración.

Estábamos en un lugar en donde los costarricenses no estábamos acostumbrados a estar y se tomó la decisión, por la seguridad y porque ocho días después íbamos a enfrentar el Mundial de Qatar, de devolvernos.

El dirigente dice que le faltó experiencia a la hora de aceptar jugar el fogueo. John Durán. (JOHN DURAN)

- ¿Ahí se dio cuenta de que eso fue un error?

Ahí empecé a entender que no era una buena decisión y después, ya más en frío, porque ahí lo único que pensábamos era en devolvernos y luego en rescatar la utilería, porque todo estaba en el otro lado (Irak) y tuvimos que esperar, mandamos a los jugadores primero y luego el bus donde iba el personal administrativo y periodistas nos quedamos esperando la utilería.

El camión se quedó en el lado iraquí y nosotros íbamos cargándolas en el bus y volvíamos. Ahí cuando se empezó a dar todo, yo dije que había sido un error y no he tenido reparo en decirlo, luego de analizar que en el contrato que no se pudiera poner eso de los pasaportes, que teníamos que cruzar dos fronteras, uno, con mucha más experiencia en ese tipo de cosas, que no se conocen, claramente tomaría la decisión de no ir.