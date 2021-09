(Video) Sherman Guity explica qué significa la señal que hace en las carreras

El atleta paralímpico Sherman Guity, quien ganó medalla de oro en los 200 metros, explicó qué significa la señal que hace antes y al final de cada competencia.

Guity extiende una mano y coloca sobre la palma los dedos índice y central de la otra mano. Pocos saben que es un tributo a la familia.

“Esta seña la inventó mi familia cuando fue a la fiebre del Dancehall y ahora yo la uso y el significado es dejando huella”, dijo el paratleta limonense, en un video que compartió en sus redes sociales.

Guity fue la mejor carta de presentacioń de Costa Rica al obtener una medalla de oro en los 200 metros y una de plata en los 100 metros.

También contó lo que debió corregir entre la semifinal y la final para poder obtener la medalla de oro.

“Mi entrenador me llamó y me dijo qué cosas debíamos de corregir, era la salida, salí muy lento en el primer cien tropecé y en el segundo volví a tropezar fue porque iba muy relajado y no tuve control sobre la prótesis”, explicó.

“Entonces, ya en la final corregimos todo eso y pude obtener el oro y estoy muy contento por el resultado”, aseguró el limonense.