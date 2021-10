(Video) Sherman Guity: “Creí que solo en Limón me tenían tanto cariño”

Sherman Guity recibió un reconocimiento de la Municipalidad de San José de parte del alcalde Johnny Araya. Foto: Sergio Alvarado. Sherman Guity recibió un reconocimiento de la Municipalidad de San José de parte del alcalde Johnny Araya. Foto: Sergio Alvarado.

Sherman Guity llegó al país hace un mes luciendo sus medallas de oro y plata, las cuales llenaron de orgullo a Costa Rica por lo que consiguió en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Desde que llegó, el limonense se dedicó a recorrer toda Tiquicia para saludar al pueblo que lo quería felicitar y es evidente que la gente se volvió loca cuando vio al corredor.

Este lunes vivió el último de esos agradables momentos en los jardines y las afueras de la Municipalidad de San José, gracias a un homenaje que le realizó la muni y en el que le entregaron un reconocimiento.

La Teja estaba ahí junto a Sherman, quien nos contó los gratos momentos que vivió en las últimas semanas.

“Esta gira para mí ha sido increíble, de mucho aprendizaje. Me llevó todo el cariño y el mensaje del pueblo. Estoy muy contento de lograr esto y le agradezco a David (Patey) por hacerlo posible.

“Cuando gané las medallas no tenía ni la menor idea, no me imaginaba que llegaría a todo esto, me agarró totalmente desprevenido, pero gracias a Dios fue una muy linda experiencia”, nos dijo.

En la Muni estaba acompañado de muchos chicos y jóvenes del Comité de Deportes de San José, el alcalde Johnny Araya y hasta la boxeadora Yokasta Valle llegó a saludarlo, entre otras personas.

Guity nos confesó que no esperaba que más allá de Limón, la gente le tuviera tanto cariño.

“Yo pensé que solo en Limón me iban a recibir así, pensé que en otros lugares la gente se alegraría, pero nada más, pero me doy cuenta que soy muy querido en todo lugar al que he ido. Ver a los niños con pancartas, todos los regalos que me han dado, se siente muy bien”, confesó.

Las afueras de la Municipalidad de San José estaban llenas recibiendo a Sherman Guity. Foto: Sergio Alvarado Las afueras de la Municipalidad de San José estaban llenas recibiendo a Sherman Guity. Foto: Sergio Alvarado

Sherman llegó al evento con Patey, quien lo acompañó en el bus en el que anduvieron de gira por todo el país, y algunos familiares, como su prima Irma Harris.

“Estoy superagradecida de ver tanto cariño hacia él, de ver el éxito de esta gira, queríamos repartir motivación, esperanza, pero no sabíamos la magnitud de todo esto. La gente se ha identificado con él y su historia, ha tocado los corazones de los niños”, dijo la prima.

Sherman también hizo un recorrido por el centro de Chepe y aunque ya cerró su gira alrededor del país no deja de pensar en las competencias que tendrá el próximo año como el Mundial Paralímpico de Atletismo en el que le pondrá bonito para conseguir la marca necesaria para clasificar.