(Video) Sherman Guity recorre el país en caravana

Sherman Guity, medallista de oro y de plata paralímpico, recorrerá el país en una caravana que salió este miércoles de Puerto Viejo y que finalizará el 3 de octubre, en San José, en un lugar aún por definir.

Sherman va en un bus llamado Abrazo de Gol y que fue cedido por el empresario David Patey para que visite muchos lugares del país. Patey además patrocinará al atleta con una beca por un año.

El recorrido de este miércoles incluía distintas partes de Puerto Viejo, Limón, Siquirres y Guápiles. El jueves pasará por La Fortuna, Pital, Aguas Zarcas y Ciudad Quesada, de San Carlos.

Sherman antendió a La Teja antes de empezar el recorrido y expresó que todavía se emociona al ver las competencias.

Sherman mostró orgulloso sus medallas al llegar de Tokio. Foto: Rafael Pacheco Granados Sherman mostró orgulloso sus medallas al llegar de Tokio. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

-Ya que va de gira, ¿cuándo empezará de nuevo los entrenamientos?

De momento estoy en descanso, empiezo a entrenar el otro mes, en San José.

-¿Cuál es su próxima competencia?

- No estoy muy seguro, no afirmo ningún evento, pero antes de que se acabe el año puedo tener una competencia, pero repito, no está confirmado.

En Limón compartió con su gente cuando le hicieron el recibimiento. Raúl Cascante Archivo En Limón compartió con su gente cuando le hicieron el recibimiento. Raúl Cascante Archivo

-¿De qué depende si vuelve a competir este año o no?

- Ver si me sirve competir o no, tenemos que analizarlo bien para ver si vamos o no.

-¿Cómo se sintió con el recibimiento que le dieron cuando llegó de Tokio?

- Me emocionó mucho, la verdad tampoco esperaba algo así, de todos apoyando. La verdad es que estoy muy contento por ese recibimiento y como me han tratado todos y aprovecho para agradecer a los que me recibieron de esa manera y a quienes me han apoyado. También decirles que no olviden cumplir sus metas y sueños y que vienen buenas cosas, apena es el inicio y espero obtener el apoyo de todos.

Sherman Guity va en este bus por el país. Cortesía. Sherman Guity va en este bus por el país. Cortesía. (Cortesía )

-¿Cómo fue el recibimiento en Limón?

- Fue un recibimiento cálido, no podía esperar menos de mi gente, estoy contento de que me reciban de esa manera, fue un trato bonito y la verdad es que agradezco a toda la gente de mi Limón.

-Le dieron las llaves de la ciudad, ¿qué significa eso para usted?

- No me lo esperaba, se me infla el pecho de orgullo. Las recibí del alcalde (Néstor Mattis).

- ¿Ha visto las carreras?

-Miles de veces. Me emociono al ver mi carrera y me motiva también, la verdad es increíble.

-Y dentro de lo que vio, ¿hay algo que se pueda mejorar?

- Nosotros, como atletas, cada vez que competimos estudiamos las carreras para ver qué errores cometimos, qué podemos mejorar y he pensado en algunos errores que cometí que toca entrenar para poder corregir.

Sherman estaba muy feliz cuando llegó. Rafael Pacheco. Sherman estaba muy feliz cuando llegó. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

-Cuando ganó el oro, ¿quién fue la primera persona en la que pensó?

- Me acordé de toda las cosas por las que he pasado, el esfuerzo que he hecho, tuve personas que me acompañaron, hay dos personas especiales que me ayudaron, mi tía Shakira y mi prima Irma, ellas han sido importantes para poder lograr mis metas.

-¿Le han ofrecido ayuda, ya se le acercó algún patrocinador?

-He tenido propuestas de patrocinio, pero no tengo nada concreto, cuesta, espero que venga algo grande.

-Entre el momento del accidente y las medallas, ¿pensó en algún momento que no iba a poder cumplir la promesa?

- Nunca he dudado de mi talento, sé que lo podía cumplir.

-¿Qué le gusta hacer como pasatiempo?

- Soy sencillo, me gusta el cine, ver películas, jugar play (videojuegos) y aprender de algunos deportes como el tenis o el golf.

[ (Video) ¡Costa Rica recibió a su campeón! Así fue la llegada de Sherman Guity a Tiquicia ]

-¿Qué le gusta comer?

- Me gustan las pastas y la pizza. Por supuesto que el rice and beans.

- ¿Cree que la selección va a clasificar al mundial?

-En varias ocasiones han demostrado que tenemos talento y que podemos cumplir y siento que sí, el equipo de Costa Rica puede hacer buenos papeles y puede ser que pronto nos sorprenda.

23 setiembre Guápiles, Pital, Aguas Zarcas, Ciudad Quesada, La Fortuna 24 setiembre La Fortuna, Nuevo Arenal, Tilarán, Cañas, Bagaces. 25 de setiembre Liberia, Filadelfia, Belén, Santa Cruz, Nicoya, Jicaral, Ferry Tambor,. 26 setiembre Tambor, Ferry Puntarenas, Esparza, San Mateo, Orotina, Jacó, Parrita, Quepos. 27 setiembre Manuel Antonio, Quepos, Dominical, Uvita, Palmar Norte, Río Claro, Golfito. 28 setiembre Golfito, Depósito Libre de Golfito, Ciudad Neilly, San Vito, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Turrialba. 29 de setiembre Descanso 30 setiembre Turrialba, Cartago (localidades por definir), San Ramón. 1 octubre. San Ramón, Palmares, Alajuela. 2 octubre Alajuela, Río Segundo, Heredia, UNA, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, Santo Pablo, Heredia. 3 de octubre Heredia, San José (localidades por definir