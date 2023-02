(Video) Tiktoker florense le responde a Josué Quesada

Fran Ramírez, un famoso tiktoker aficionado al Club Sport Herediano, le respondió al periodista de Tigo Sports Josué Quesada.

Ramírez, a raíz de un video publicado por el comunicador, le dijo que están en el mes del amor y la amistad, que al Team le sienta muy bien el mes de mayo y que a los morados les hacen regalos arbitrales, pero que no lo ve haciendo TikTok de esas cosas.

“A ver, a ver, Josué, mi hermano, estamos en el mes del amor y la amistad, ¿por qué tanto odio?, ¿por qué tanto resentimiento hacia el Club Sport Herediano?”, expresó.

“¿Qué fue? Que Jafet te hizo algo, el club, la afición. Cuente conmigo, háblame, de pronto yo puedo hablar con ellos y solucionamos el problema”, añadió Ramírez.

Video: Josué Quesada: “Retiran la camiseta de un jugador que en la Liga, ni fú ni fa”

En su video, Quesada se refirió a las declaraciones de Paulo Wanchope, quien sacó estadísticas del torneo pasado que revelaban que siete equipos habían sufrido expulsiones ante los rojiamarillos y solo tres no: Guadalupe, Guanacasteca y Grecia.

Y Josué estableció, mediante informaciones publicadas en periódicos, cuál ha sido la relación del Team con dos de esos clubes, Guanacasteca y Grecia, y que con Guadalupe el vínculo viene por una buena relación, sobre todo por Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano y exgerente deportivo de Guadalupe.

Periodista defiende a Joel Campbell

“Dejá el odio, dejá el veneno hacia el club, vi un TikTok suyo de que otra vez Jafet es técnico, y nunca mencionó la vez que lo hizo campeón. Como que les gusta joder, te veo muy imparcial (parcial, es lo que quiso decir”.

“Por qué no investigar a otros clubes, porque otros técnicos dicen que a Saprissa lo han favorecido mucho y que les expulsan jugadores y no he visto una nota suya.

“A Fernán Faerron lo sancionan por un video, pero en el clásico Liga-Saprissa, Guzmán de mala leche maja a un jugador de Alajuelense y no sacaron nada. Es más, no te vi haciendo un TikTok de eso”, expresó entre otras cosas.