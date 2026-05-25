(Video) Vea la fea entrada que podría dejar sin mundial a Adalberto Carrasquilla en Panamá

Adalberto "Coco" Carrasquilla salió lesionado del partido entre Pumas y Cruz Azul. (Tomada de Twitter Pumas/Tomada de Twitter Pumas)

En Panamá se encendieron todas las alarmas este domingo al ver cómo salió lesionado su gran estrella, el volante Adalberto Carrasquilla, en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

A los 56 minutos, el canalero recibió una entrada muy dura por la que cayó al césped y no pudo levantarse, al punto que el jugador se puso las manos sobre su cara y dejó salir algunas lágrimas por lo sucedido.

El Coco no solo dejó a los felinos en medio del partido más importante en México, sino que está a un mes de jugar la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Las imágenes del jugador saliendo en un carrito con las manos en su cara demuestran que la situación podría pintar grave.