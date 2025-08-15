(Video) Verdes mete gol con intervención de la árbitra, ¿fue correcta la decisión de validarlo?

Un insólito gol se produjo este jueves 14 de agosto en la Copa Centroamericana y que tuvo como protagonista a la árbitra Karen Hernández.

La jueza dio por válido un gol que tuvo una anomalía evidente en el partido de esta noche entre el Independiente de Panamá y el Verdes de Belice.

La anotación se produjo al minuto 30, cuando Daiver Vega recibió un preciso pase que salió desde el círculo central, pero antes, había pegado en la réferi.

En la transmisión de ESPN comentaron la acción y dijeron que iba a dar de qué hablar.

El gol supuso el empate a uno, momentáneo.

“Si bien es cierto, a la árbitra le pega la pelota, pero le queda el balón al mismo jugador y, si es así, debe seguir la acción. El gol es válido”, dijo el analista Henry Bejarano.

También Orlando Portocarrero explicó lo mismo, que si el balón queda en posesión del que está atacando, queda a criterio del árbitro dar continuidad.

“Si la bola cae en un rival, sí se debe detener; en un caso así es interpretación”.