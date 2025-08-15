Deportes

(Video) Verdes mete gol con intervención de la árbitra, ¿fue correcta la decisión de validarlo?

Copa Centroamericana con un gol polémico

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Un insólito gol se produjo este jueves 14 de agosto en la Copa Centroamericana y que tuvo como protagonista a la árbitra Karen Hernández.

18/10/2020, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 9 del torneo de apertura 2020 entre el Deportivo Saprissa y AD San Carlos. En la fotografía Henry Bejarano árbitro central. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

La jueza dio por válido un gol que tuvo una anomalía evidente en el partido de esta noche entre el Independiente de Panamá y el Verdes de Belice.

La anotación se produjo al minuto 30, cuando Daiver Vega recibió un preciso pase que salió desde el círculo central, pero antes, había pegado en la réferi.

En la transmisión de ESPN comentaron la acción y dijeron que iba a dar de qué hablar.

El gol supuso el empate a uno, momentáneo.

“Si bien es cierto, a la árbitra le pega la pelota, pero le queda el balón al mismo jugador y, si es así, debe seguir la acción. El gol es válido”, dijo el analista Henry Bejarano.

También Orlando Portocarrero explicó lo mismo, que si el balón queda en posesión del que está atacando, queda a criterio del árbitro dar continuidad.

“Si la bola cae en un rival, sí se debe detener; en un caso así es interpretación”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
verdesindependientedavier vegagol polémicocopa centroamericana
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.