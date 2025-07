Video: Víctor Cordero le dio un giro radical a su vida luego de su paso por el Santos

Víctor Cordero tuvo un paso corto por Santos. (Jeffrey Zamora)

El exdefensor del Saprissa Víctor Cordero le dio un giro radical, luego de su paso por el Santos de Guápiles.

En este momento, el excapitán morado labora para la empresa Transtusa, la encargada de operar la ruta entre San José y Turrialba, en el área administrativa y contó cómo le va en esta nueva etapa de su vida.

Cordero llegó al club caribeño en octubre del 2023, luego de su breve paso por el Club Sport Uruguay. En febrero de este año dejó de trabajar para el Santos y encontró esta oportunidad laboral, gracias a la familia Solano. Jorge Solano fue presidente del Santos hasta febrero, cuando llegó Ronny Cortés al club.

“Tengo un buen tiempo de trabajar para la familia Solano, primero estuve en Santos, cuando Jorge hijo estuvo allá y he estado apoyándole en la empresa.

“Me siento muy orgulloso, muy agradecido por la confianza, deseando retribuirles con esfuerzo, dedicación; en un ámbito que no conozco mucho, pero soy una persona a la que le gusta ir aprendiendo, conociendo, me gustan los retos”, dijo a Turrialba Digital Noticias.

Víctor Cordero disfruta de su nuevo trabajo, alejado del fútbol

Agradecido

Cordero no escondió que siempre lo ligan al deporte, en especial al Deportivo Saprissa y se siente agradecido por el apoyo de la afición.

“Es una realidad, siempre me ubican en el deporte, con el Saprissa, la gente sabe que me retiré con Saprissa y no estoy vinculado con la institución desde hace 6 años; pero me llena de orgullo, que siempre me identifiquen con una institución tan exitosa.

“Tengo formación en el ámbito administrativo y una vida con la que tengo que estar agradecido con Dios y puede que me vean más seguido por acá, pero no con el equipo de Turrialba”, expresó entre risas.

Cordero recordó que cuando fue jugador enfrentó a los azucareros.

“Mis respetos para ese club y estaba rememorando que vine a jugar a Turrialba, cuando decían que la del Rafael Ángel Camacho era la mejor cancha del país.

Santos está fuera de la primera división, luego de que le revocaran su licencia para estar en la máxima categoría. Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Voy a venir a Turrialba de vez en cuando, me gusta la ruta, no padezco de malestar estomacal cuando vengo por la curvas. Espero que la gente de Turrialba sienta eso, uno entiende dificultades que habían pasado (con servicio de transporte), pero mejores cosas están por venir”, detalló.

Este medio intentó conversar con Cordero, para conocer detalles de su vida profesional, pero aseguró que prefiere mantener un bajo perfil.