Video: Vladimir Quesada deja atrás la derrota y lanza un mensaje directo a Alajuelense

Vladimir Quesada fue contundente al decir que en Saprissa buscarán la victoria ante Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa se siente halagado por enfrentar a su excompañero y amigo Óscar Ramírez, en el clásico del sábado ante Alajuelense.

Este jueves, Quesada compartió con los medios, previo al juego que será a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa y esto dijo sobre el hecho de jugar contra el exmundialista de Italia 90.

“Óscar es una persona a la cual respeto enormemente, todos los que tuvimos oportunidad de enfrentarlo en algún momento, de ser compañero de él en el equipo y en Selección Nacional lo tenemos en una gran estima.

“Es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida, una persona sumamente inteligente, que ya cuando cuando jugábamos junto con Evaristo y junto con otros ya mostraban sus dotes de técnico dentro del terreno de juego, nos ayudaban en todo momento a vislumbrar, a dilucidar qué era lo que estaba sucediendo en el terreno de juego y es todo un honor el poder el poder enfrentarlo”, destacó.

El entrenador saprisssita sabe que el equipo viene de llevarse un golpe, al quedar eliminados de la Copa Centroamericana y esto dijo sobre lo que pasó a inicios de semana.

“Lo intentamos por todos medios, a veces con mucha claridad, otras veces con no tanta claridad en nuestras tomas de decisiones, pero yo creo que algo que no que es indudable es el esfuerzo que hicieron los jugadores en el terreno de juego, la actitud.

“Lamentablemente no alcanzamos el el objetivo, pero somos ganadores, a mí me formaron en una casa de ganadores y me formaron en una familia deportiva de ganadores como es el Saprissa, pero no podemos quedarnos llorando que como dicen en la leche derramada, vamos hacia adelante”, manifestó.

El entrenador habló además de la situación de Mariano Torres.

“Ayer (miércoles) ya hizo trabajo grupal, estuvo muy bien. Hoy repitió el trabajo grupal. Obviamente todo es de alguna manera dosificado y estamos a la espera del último entreno que es el día de mañana (viernes) y esperamos de que puedan ser tomado se en cuenta para el para el partido del próximo sábado”, comentó.

