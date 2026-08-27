(Vídeo) Volante del Cartaginés no pudo aguantar la risa en la zona mixta por una broma de sus compañeros

Gian Mauro Morera tuvo su primera gran experiencia en la Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gian Mauro Morera es uno de los muchachos que están haciendo sus primeras armas en el fútbol nacional y este martes tuvo la experiencia de ser titular en un importante partido internacional lo que representó una novedad para él.

El volante de contención lució bien como un candado brumoso, en un juego especial para él, en el que reconoció que le encantó el ambiente en el estadio Fello Meza y todo lo que lo rodeaba.

Una de esas nuevas experiencias fue salir a atender a los medios en la zona mixta, como se le conoce al lugar donde los futbolistas dan entrevistas. Allí también lo hacía con mucha propiedad, hasta que aparecieron sus compañeros.

Como una muestra del buen ambiente interno y hasta como una broma para un joven que apenas empezaba, varios jugadores blanquiazules se colocaron al frente de donde Morera daba declaraciones y le hacían caras, muecas y señas para hacerlo reír.

El muchacho trató de mantener la concentración y la compostura. Salió airoso de varias entrevistas hasta que llegó adonde estaba La Teja y le consultamos por el curioso hecho y hasta le dimos la oportunidad para que soltara la risa que tanto había aguantado.

“Sí, sí, como usted dice, me han recibido muy bien el club, me han tratado muy bien desde el primer día, me he sentido muy cómodo con todos. Hay un par de personajes ahí que molestan un poco, pero lo hacen sentir a uno feliz, uno se siente a gusto, en una familia”, comentó sobre esa camaradería que se vio hacia él.

Gian Mauro Morera tuvo que contener la risa por las bromas de sus compañeros

Cartraginés vivió una noche mágica este martes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el momento que le dimos la oportunidad de reírse y hasta volvimos a ver a sus compañeros, pararon las bromas y ya pudo responder preguntas con más tranquilidad.

“Me siento muy feliz, son mis primeras experiencias en torneos internacionales llevo dos partidos, pero como este fue especial. Muy feliz por todo lo que está ocurriendo.

“Todo ha sido increíble, ha sido un cambio en mi vida en el que todo ha pasado muy rápido, pero tengo que acoplarme rápido al ritmo internacional que es lo que se juega acá en Cartaginés. Fue una noche increíble para mí, que nunca había vivido nada parecido y me siento muy agradecido con todo esto”, expresó.