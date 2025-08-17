(Video) Warren Madrigal confesó que lloró con un jugador de Alajuelense, tras terrible lesión

Warren Madrigal, delantero de Saprissa, confesó en el programa Los Saprissa, el duro momento de su lesión, y que llegó a llorar con un jugador de Liga Deportiva Alajuelense, tras el infortunio.

Warren Madrigal con Dannycr, en el programa Los Saprissa (Pantallazo /Pantallazo)

Madrigal se lesionó en la Copa de Oro, el 15 de junio, en el partido que Costa Rica le ganó 4 a 3 a Surinam. Sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda.

En el programa Los Saprissa, Madrigal habló de aquel momento, de cómo se le acercaron los compañeros y con quién se terminó quebrando.

LEA MÁS: Warren Madrigal reaparece luego de la grave lesión que sufrió en el partido contra Surinam

“Sonó, me acuerdo que estaban Huevo (Kenneth Vargas) y Josi (Josimar Alcócer) y me dijeron: ‘Mae, la vara se escuchó donde se quebró”, recordó Madrigal.

“Yo pensé que lo tenía así, entonces me dije: ‘No voy a volver a ver y voy a pedir ayuda. Llegaron Huevo y Francisco Calvo (señala que estaba uno a cada lado) y les agarraba la camisa y les aruñé todo el pecho, porque de la desesperación, les agarraba la camisa”, manifestó el joven delantero.

Madrigal había cumplido su ciclo en la sucursal del Valencia de España, y se dijo que el cuadro naranjero estuvo cerca de comprarlo. La Copa de Oro serviría para proyectarse más. Pero llegó la desgracia.

En el recuerdo de la jugada, dejó ver que su sentimiento en ese momento era muy fuerte.

LEA MÁS: Saprissa da detalles de lo que pasará con Warren Madrigal

“Estaba llorando, pero no me salían lágrimas, imagínese. Llegué a la habitación y estaba Alejandro Bran y se puso a llorar. Me dijo: ‘No puede ser’ y me abrazó, y allí me quebré”, confesó el delantero morado.

El momento de la lesión de Warren Madrigal, un duro momento. (Facebook ESPN/Facebook ESPN)

Más allá de la histórica rivalidad entre Saprissa y Alajuelense, ese día la competencia quedó de lado. Warren recibió el apoyo sincero de Alejandro Bran, jugador manudo, quien al verlo en la habitación tras la lesión, no dudó en abrazarlo y compartir sus lágrimas. Este gesto de humanidad mostró que, en los momentos duros, el fútbol trasciende colores y escudos.

“Eso me ayudó mucho porque casi no me gusta llorar en público, pero con él tengo la confianza y me desahogué un poco”, añadió.

Warren Madrigal En Los Saprissa

Después contó que llegaron otros compañeros y conversaron con él, situación que también lo tranquilizó.

Finalmente, dejó ver que hay fuerzas más allá que tienen el control de las cosas, dejando en claro su fe en Dios.

LEA MÁS: Warren Madrigal recibe pésima noticia de España, en una semana para el olvido para el tico

“Vos planeás muchas cosas y Dios te dice, no es así, es como yo diga”.

Madrigal estará cerca de cuatro meses fuera, pero se le ve con buen ánimo.