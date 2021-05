“Para mí el fútbol de Costa Rica no es profesional en todo lo que conlleva fútbol. Obviamente en todo eso va el dinero y muchas cosas que yo no entiendo, que es debatible y no me sé las leyes , por ejemplo, en casi todos los países las licoreras, cervezas y todas esas cosas patrocinan el fútbol porque indirectamente ellos se ven beneficiados del deporte, pero en Costa Rica hay una ley que prohíbe eso”, dijo el delantero.