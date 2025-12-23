Deportes

Vinícius Júnior cierra 2025 con impresionante racha negativa sin anotar con Real Madrid

El número siete madridista no marca un solo gol desde el 4 de octubre, es decir, cumplirá tres meses completos en enero, cuando regrese a la actividad

Por Yenci Aguilar Arroyo y El Universal / México / GDA

El Real Madrid cerró el 2025 con una racha de tres partidos consecutivos sin perder, en todas las competiciones en las que está participando.

Luego de perder (2-1) con el Manchester City en la Champions League, el conjunto merengue derrotó al Alavés (2-1) y al Sevilla (2-0) en LaLiga y al Talavera (2-3) en la Copa del Rey.

Por tal motivo, la tranquilidad regresó al equipo de Xabi Alonso después de vivir un noviembre complicado.

De momento, el Real Madrid se encuentra a cuatro unidades de los blaugranas, quienes también finalizaron el año con una victoria (2-0) ante el Villarreal.

Mundial de Clubes. Real Madrid vs Juventus. AFP.
Vinícius Júnior cerró el 2025 con una racha negativa en el Real Madrid. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Un Vinícius Júnior ausente

Sin embargo, al interior del vestuario merengue, hay un futbolista que no la está pasando nada bien, tanto futbolística como anímicamente.

En los últimos días, Vinícius Júnior ha estado en el ojo del huracán por el mal momento que vive dentro del terreno de juego y fuera del mismo.

El extremo brasileño sigue acumulando partidos sin anotar y ya cuenta con una impresionante racha, no digna de un jugador de sus dimensiones.

El número siete madridista no marca un solo gol desde el 4 de octubre, es decir, cumplirá tres meses completos en enero, cuando regrese a la actividad.

En aquel momento, consiguió un doblete contra el Villarreal, en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Temporada 2025-26 de LaLiga y disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde entonces, han pasado 14 partidos en los que ha tenido participación con el Real Madrid, entre el torneo liguero, la Copa del Rey y la Champions League, y no se ha hecho presente en el marcador con ninguna anotación.

