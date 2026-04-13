Violencia y balacera empañan previa del clásico de Honduras y a pesar de eso toman insólita decisión

Los heridos en el pleito previo entre Motagua y Olimpia no impidieron la realización del partido. (JOHNY MAGALLANES/AFP)

El fútbol hondureño vivió otro horroroso episodio de violencia este domingo. En las horas previas al clásico nacional entre Olimpia y Motagua, se desató un serio y terrible pleito que manchó la jornada deportiva.

La violencia llegó a tal extremo que hubo balazos, heridos y graves daños materiales por el enfrentamiento entre las barras de ambos equipos. En medio de una batalla sin cuartel, lo más increíble fue que los incidentes no impidieron la realización del partido

“Como hace años no se miraba en las previas de los clásicos... Volvió el vandalismo al fútbol de Honduras. Aficionados del Motagua y del Olimpia iniciaron una batalla campal en las afueras; mas 50 detonaciones de bala y al menos cinco heridos de gravedad”, informó el periodista Gustavo Roca.

🚨 ¡Tirote0 en las afueras del estadio Nacional!



Como hace años no se miraba en las previas de los clásicos... Volvió el vandalismo al fútbol de Honduras. Aficionados del Motagua y del Olimpia iniciaron una batalla campal en las afueras; mas 50 detonaciones de b4la y al menos… pic.twitter.com/bc4T8mjir9 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) April 12, 2026

La polícia tuvo que intervenir en el las afueras del Estadio Nacional en Tegucigalpa. (JOHNY MAGALLANES/AFP)

El comunicador cuestionó duramente que se jugara el encuentro en esas condiciones.

“Discúlpenme, pero UNA VEZ MAS los directivos de Liga Nacional me demuestran que poco o nada les importa la vida de los aficionados. Ojalá no se enojen por mi pensar. La Policía Nacional confirma que “todo está controlado”, indicó.

El carro del árbitro Said Martínez quedó totalmente destruido, al igual que otros vehículos y buses que estaban cerca del lugar. El réferi no quería pitar, sin embargo al final la liga decidió jugar, con lo que debió hacerlo.