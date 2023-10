Visas para ingresar a Honduras le generan otra gran preocupación a Vladimir Quesada

Vladimir Quesada espera que sus muchachos no tengan afectaciones por la vacuna. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada reveló que hay un detalle en el trámite para conseguir las visas para ingresar a Honduras que lo tiene muy preocupado.

El Deportivo Saprissa deberá enfrentarse al Motagua el miércoles 25 de octubre a las 6 p.m., y a Vladi lo tiene preocupado la vacuna por la fiebre amarilla, no por la aplicación, sino por los efectos secundarios.

“De alguna manera me inquietó, porque lo que me dicen es que probablemente haya alguna reacción y nosotros tenemos partido el martes (ante Puntarenas FC), eso para mí sí es una preocupación porque no sabemos cuales son los efectos que puedan pasar en el organismo.

“Nosotros (cuerpo técnico) no tendremos problemas porque no jugamos y ahí nos aguantaremos, pero los que no pueden faltar son los jugadores y de mi parte sí hay preocupación por eso, pero es un requisito que no se puede obviar”, comentó.

Pero usted se preguntará cuáles son esos efectos, acá se lo aclaramos.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la vacuna puede generar dolores de cabeza, musculares y fiebre baja, los síntomas se pueden mostrar desde horas después de su aplicación o hasta 10 días después.

El departamento de prensa del cuadro morado nos informó que los jugadores se aplicarán la vacuna este sábado, a más de diez días antes del duelo ante los catrachos por Copa Centroamericana.

Revisando el calendario, los partidos siguientes de la S antes de la mejenga por Concacaf son ante Puntarenas FC el martes 17 y Cartaginés el sábado 21, por eso si de pronto alguno de los futbolistas es reportado fuera de convocatoria por problemas físicos, sería por la vacuna.