Visita sorpresa de Keylor Navas a camerino de la “S” inyectó al que terminó siendo la figura

Warren Madrigal fue uno de los que se robó el show en la Cueva con su gol. (Rafael Pacheco Granados)

Muchos sueñan con conocer a Keylor Navas, pero pocos lo hacen realidad, como es el caso del atacante del Deportivo Saprissa, Warren Madrigal, que en el medio de la celebración contó cómo ese anhelo se convirtió en realidad.

El delantero comentó que pese a que los minutos que compartió con el Halcón fueron pocos, los disfrutó al máximo porque sabía que era una experiencia que no todos los días sucede.

“Yo no sabía, me estaba cambiando en el camerino, cuando lo vi me dije: ‘uy, es un sueño’, lo volví a ver y sí era, es un ídolo de todos”, contó.

Sin duda ese momento fue el impulso extra para entrar con todo a la mejenga, hacer de las suyas y cumplió a cabalidad con su gol al minuto 18. Además, el jovencito, que fue el jugador del partido, también fue parte de la jugada del tercer gol de Luis Paradela, al final del primer tiempo.

No le toma importancia

Tras la obtención del título, una de las preguntas que más surgieron en la conferencia de prensa fue su reacción tras quedar fuera de convocatoria en el partido de ida, pero Madrigal le bajó el tono a su estilo.

”Es lo que pasa en esto de la carrera futbolística, a veces estamos, otras veces no, me tocó apoyar desde afuera, di lo máximo alentando a mis compañeros, gracias a Dios se me dio la oportunidad y la aproveché y quedamos campeones”, respondió.

Añadió que una de las claves para mantenerse concentrado durante todo el torneo fue la unión de grupo, principalmente de los consejos que le dio Mariano Torres.