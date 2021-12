Viviana Chinchilla se despidió de Alajuelense con un mensaje lleno de mucho sentimiento

Viviana Chinchilla destacó hasta por marcar goles olímpicos como rojinegra. Foto: Prensa LDA (LDA)

La futbolista Viviana Chinchilla se despidió este martes de Alajuelense de una manera muy sentida en sus redes sociales, club que abandonó para ir a jugar al Pink Bari de la Liga A femenina de Italia.

“Llegó el día que tantos años anhele, ese día en el que un sueño, quizá por el que más he trabajado, toma forma. Hoy me despido con el corazón agradecido y lleno de recuerdos que solo me harán querer volver. Esto es un hasta pronto”, escribió en sus redes sociales.

Chinchilla fue una de las piezas claves de las leonas en los últimos torneos, como manuda ganó tres campeonatos nacionales y la super copa de noviembre, razón por la cual se echó a los rojinegros a la bolsa.